Lo femenino se ha construido desde la mirada masculina: Yvonne Venegas

La fotógrafa Yvonne Venegas (Long Beach, 1970) inauguró en la Galería de Arte Mexicano (GAM) la exposición El lápiz de la naturaleza, título homónimo al tratado de William Henry Fox Talbot entregado en seis partes entre 1844 y 1846.

“Yo me apropio el título de la obra de Talbot irónicamente, porque al final lo femenino se ha construido en el tiempo a través de la mirada masculina”, dijo la fotógrafa.

La Galería de Arte Mexicano (GAM) alberga desde el 5 de septiembre la colección de 28 retratos encuadrados y re-makes de autorretratos de ella misma, tomados a partir de miradas masculinas de la historia canónica de la fotografía.

La serie cuestiona lo femenino como una cualidad conferida por la naturaleza y también discute sobre la fotografía como un registro veraz de su causa. De este modo, la artista recrea imágenes de los “grandes maestros” dibujando otras formas de retratar a las mujeres, no necesariamente condicionadas por el repertorio de gestos y poses sexualizados por la mirada del hombre.



“Talbot creía que la naturaleza estaba ahí y se retrataba sola, el fotógrafo no intervenía más que poniendo la cámara. Sin embargo, la mayor frustración del autor fue que la imagen no permanecía, no se fijaba; entonces la mujer es posible que tampoco, no es algo que puedes controlar, al igual que la misma imagen que desaparece”, señala Venegas.

Para la fotógrafa, el acto de copiar y replicar la obra de artistas hombres puede interpretarse como una crítica feminista contra el patriarcado que ha ejercido un dominio creativo tanto en la historia del arte como en la sociedad.

“El hombre ha sido dueño de la creatividad, pensemos en autores como Picasso. En los cánones de la historia del arte tenemos a figuras masculinas muy presentes y femeninas no tanto; ¿quién es el dueño de la creatividad? Todos podemos apropiarnos de ella indistintamente del género, eso es lo que estoy planteando en este juego conceptual”.

Producto de un díptico, Días únicos: el estudio y su archivo en el MUAC

Venegas presenta El lápiz de la naturaleza como parte de un díptico que se engarza con la exposición Días únicos: el estudio y su archivo coetánea en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), en la que la fotógrafa elabora una relectura de los archivos de su padre, José Luis Venegas, quien se especializó en la fotografía de bodas.

Su padre, además de ser una gran inspiración para ella, la encaminó en el mundo de la fotografía desde sus influencias.

“Mi papá me mostró a los que consideraba sus máximos referentes, de hecho, en esta exposición está presente Phillippe Husband, uno de los grandes exponentes para él”.



No obstante, la artista también referencia a fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, Herb Ritts, Robert Mapplethorpe, Robert Longo, Erwin Blumfeld, Herman Meiler, Malik Sidibé, Nabuyoshi Araki, pero sobre todo, a Helmut Newton.

“Particularmente me interesó mucho referenciar a Helmut Newton, aunque sé que su versión femenina era sumamente poderosa. Mi primer registro para esta exposición fue una recreación de él; me gustó tanto que decidí seguir adelante”.

El trabajo de Yvonne Venegas en El lápiz de la naturaleza estará en la Galería de Arte Mexicano hasta el 8 de noviembre.

nrv