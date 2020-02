El Sindicato de Artistas Musicales de EU (AGMA, por sus siglas en inglés), responsable de la última investigación sobre denuncias de acoso contra Plácido Domingo, negó un acuerdo con el tenor español por 500 mil dólares, pero reconoció que sí existía una "multa".

Según la información de The New York Times, el sindicato y el tenor negociaban este acuerdo para limitar la difusión de los resultados de la investigación, que incluía el pago de 500 mil dólares y que se detuvo cuando se filtraron los detalles de la misma.

Sin embargo, el organismo asegura en su comunicado que considera una "multa" esta cantidad, que sería la más elevada impuesta a un miembro de su sindicato, pero recalca que no era a cambio del "silencio" de AGMA o de ningún "acuerdo secreto".

Esa multa potencial, según añade el sindicato, formaría parte de una serie de medidas disciplinarias de carácter interno que incluirían un periodo de suspensión, tratamiento obligatorio y una sincera disculpa pública.

Asimismo, consideran que esta multa serviría para apoyar los esfuerzos del sindicato y nuevas iniciativas para prevenir el abuso sexual en la industria, así como donaciones a entidades sin ánimo de lucro elegidas por el sindicato para apoyar medidas y programas para eliminar el acoso en la industria. Así, asegura que el sindicato tendría absoluto control sobre cómo se gastaba el dinero de la multa.

AGMA recalca, en todo caso, que independientemente de la multa impuesta, nunca planeó dar publicidad a los detalles específicos de su investigación interna, dado que había asegurado confidencialidad a los testigos.

No obstante, según informa The New York Times, en un correo electrónico firmado por el presidente y el director ejecutivo nacional del sindicato, enviado a la junta del mismo y cuyo contenido habría sido leído al periódico por dos de sus destinatarios, se asegura que el abogado de Plácido Domingo se habría retirado del acuerdo que se basaría en la promesa de AGMA de mantener la confidencialidad sobre los detalles de la investigación.

AGMA emitió el martes un comunicado en el que señalaba la investigación independiente a Plácido Domingo por "acoso sexual y discriminación" ha confirmado las acusaciones contra el tenor español y ha anunciado que tomará "las medidas apropiadas" para erradicar estos comportamientos en la industria. Los resultados de la investigación fueron adelantados previamente por Associated Press.

De este modo, concluyen que Plácido Domingo ha llevado a cabo actos inapropiados, que van desde el coqueteo hasta acercamientos sexuales, tanto dentro como fuera del entorno de trabajo. Además, señala que muchos de los testigos expresaron temor a represalias en la industria como argumento para no denunciarlo con anterioridad.

El tenor español emitió este mismo martes un comunicado en el que pide perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y aseguró que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

Domingo mostraba su respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 "se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo ocurrido. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", reconocía.

