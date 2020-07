Piden apoyos para figuras de la danza en situación precaria

Integrantes de la comunidad de la danza contemporánea mexicana publicaron hoy una carta dirigida a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para solicitar apoyos para maestros, bailarines, coreógrafos, iluminadores, escenógrafos y vestuaristas mayores de 65 años, entre ellos figuras de grandes compañías como el desaparecido Ballet Nacional de México; porque, explican, se encuentran en una situación "alarmante" ante la pandemia.

La carta, publica en la plataforma Change.org y que cuenta con más de 600 firmantes hasta la tarde de este sábado, indica que la comunidad dancística está alarmada por la situación en la que se encuentran los adultos mayores de este gremio, agravada por la contingencia sanitaria.

"Todos reconocemos que existe un rezago en materia legislativa para brindar un estatus digno a las condiciones laborales y de seguridad social del sector en su totalidad, problemática transexenal que no se ha resuelto adecuadamente, y que en estos tiempos de pandemia por el COVID19, ha visibilizado de manera descarnada - como nunca antes - la precariedad y abandono en que se encuentra el gremio de la danza, y que afecta en mayor grado a los más vulnerables entre todos: nuestros maestros, bailarines, coreógrafos, iluminadores, escenógrafos y vestuaristas mayores de 65 años de edad", se lee en la carta, impulsada por la coreógrafa Lidya Romero.

El documento añade que grandes personalidades han dedicado su vida a la construcción del capital simbólico que sustenta nuestra identidad como sociedad, tanto en las aulas como en los foros de todo el territorio nacional, sin cuyas poderosas aportaciones se hace impensable el presente, y que han generado múltiples visiones, expandiendo la escena nacional contemporánea.

"Quienes conforman este grupo de personas mayores, no cuentan con salario estable, no son beneficiarios de ninguna beca, no gozan de seguridad social y en algunos casos sufren lesiones profesionales que les impiden desempeñar el oficio".

Además, aseguran, no cuentan tampoco con seguro de retiro, ni posibilidad de obtener un préstamo para adquisición de vivienda. "Lo que poseen y han atesorado a lo largo de su fructífera vida profesional es conocimiento, experiencia, así como una amplia numeralia de generaciones formadas, públicos atendidos, obras estrenadas, diseños, documentos, escritos y recuerdos imborrables que ahora forman parte del imaginario de nuestro país y de nosotros, su descendencia".

Además, lamentan que el éxito profesional, la notoriedad y fama que en algunos momentos muchos artistas logran alcanzar por su trabajo, "no va aparejada en la mayoría de los casos - necesariamente - por un éxito económico y que son los altibajos económicos la norma que rige las vidas de todos los artistas".

Por estos motivos, proponen que los artistas puedan recibir un apoyo mensual de 20 mil a pesos a personalidades que fueron consideradas de manera consensuada.

Entre las figuras que han sido consideradas en el listado, se encuentran Victoria Camero, reconocida como una de las grandes intérpretes y maestras de la danza contemporánea mexicana, se inició en Ballet Nacional con la maestra Guillermina Bravo; Virginia Samayoa, quien ha sido maestra de compañías como el Ballet Independiente y Taller Coreográfico de la UNAM; y Miguel Ángel Palmeros, ha creado más de 100 coreografías y fue bailarín de compañías como Ballet Nacional de México, Ballet Independiente, Ballet Teatro del Espacio entre otras.

Para firmar la petición, consultar https://www.change.org/p/secretar%C3%ADa-de-cultura-de-m%C3%A9xico-apoyo...

