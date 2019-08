El tenor mexicano Javier Camarena tomó sus redes sociales para demostrar su apoyo a Plácido Domingo, quien fue acusado de acosar sexualmente a nueve mujeres a inicios de la década de los 80.

Su mensaje lo escribió en inglés y lo publicó a través de su cuenta de Twitter. En éste expresó su eterno agradecimiento por su amabilidad y las hermosas palabras que le ha dedicado a su trabajo.

También en este mensaje dijo que pedía a Dios por la protección del tenor y su familia en estos momentos de tormenta y ayude al madrileño a encontrar la paz en su corazón.



Maestro Domingo:

You know how much I appreciate and admire you. You have my eternal gratitude for your kindness and your always beautiful words regarding my work.

I pray to God for the peace in your heart, may his arms embrace and protect your family in this moments of storm.

— Javier Camarena (@tenorjcamarena) August 15, 2019