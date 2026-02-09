Luego del anuncio de que la Colección Gelman Santander –integrada por obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros– viajará a España y desde ahí será gestionada por la Fundación Santander, hoy la Secretaría de Cultura informó que parte de dicha colección será exhibida en el Museo de Arte Moderno (MAM) a partir del 17 de febrero.

"Relatos Modernos", postal del INBAL. Foto: INBAL

Será en la exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander" que el público podrá apreciar 68 piezas de esta importante colección del siglo XX, y las cuales no habían sido exhibidas en dos décadas, puntualizó la Secretaría de Cultura.

Fue el 21 de enero pasado que Fundación Santander anunció que la Colección Gelman será administrada por el banco español, debido a que se llegó a un acuerdo con los Zambrano, familia de empresarios originaria de Monterrey que, reveló la empresa, adquirió la colección en 2023.

Lee también: La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

Según informó Santander, la primera parada de la colección será en en España, durante la programación inaugural de Faro Santander, que se llevará a cabo en junio, y después se mostrará en museos de todo el mundo.

Coincidentemente, la muestra Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander está programada para concluir el 17 de mayo, por lo que es posible que luego de su estadía en el MAM, la totalidad de las 160 piezas que integran la colección viajen a España.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó también el 21 de enero que supervisará la conservación y traslado a España de las obras de arte.

Esto se debe a que las pinturas de esos artistas tienen Declaratoria de Monumento Artístico, lo que prohíbe su exportación permanente.

A través de una tarjeta informativa, el Instituto señaló que “se establecieron las normas de conservación” y “se estipularon compromisos mediante los cuales el INBAL otorgaría los permisos de exportación temporal correspondientes”, pero no dio detalles sobre éstos.

Lee también: Colección Gelman: crónica de un desastre anunciado

Entre las piezas más destacadas que se presentarán dentro de la exposición se encuentran los retratos comisionados por Jacques y Natasha Gelman a artistas como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, además de obras cruciales dentro de la trayectoria de artistas como Diego Rivera, cuyo óleo Vendedora de alcatraces (1943), revela la síntesis que construía entre vanguardia y tradición.

Destaca también la presencia de José Clemente Orozco con un autorretrato realizado en acuarela, imagen que capta el enérgico carácter que distinguió al artista jalisciense, y con la pieza titulada Salón México (1940), un gouache que pertenece a una importante línea de trabajo en la que Orozco representó, con una visión un tanto sombría, la vida nocturna de la Ciudad de México.

Por su parte, la obra de Frida Kahlo ocupa un lugar fundamental tanto en la colección como en la exposición, con diez óleos entre los que destacan Autorretrato con collar (1933) y Diego en mi pensamiento (1943), ejemplos excepcionales del conjunto significativo de autorretratos que llegaron a reunir de la artista. Además, se presentarán obras de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

melc