Analizan la vida y legado de Francisco Villa a 100 años de su muerte

En el marco de los 100 años del asesinato de José Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, la Fundación Miguel Alemán, en colaboración con EL UNIVERSAL, realizó la mesa redonda “Francisco Villa: la realidad y el mito”, con la participación del historiador Javier Garciadiego, la historiadora y nieta de Villa, Guadalupe Villa, el nieto de Miguel Alemán, Daniel Alemán Serrano, el periodista Ernesto Velázquez Briseño y el historiador Miguel Ángel Berumen.

El conversatorio abrió con las palabras de bienvenida de Velázquez Briseño, quien señaló la importancia de analizar la vida de Francisco Villa, a quien denominó “como un personaje extraordinario de la historia de México”, y recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombró el año 2023 como el año de Francisco Villa.

“Villa fue un personaje controvertido y con gran popularidad en el siglo XX; el gobierno de la Republica decidió nombrar este año como el año de Francisco Villa, es notable la influencia que ha tenido este personaje. Fue cuestionado y admirado por sus decisiones militares”, señaló.

El periodista expresó que Villa fue considerado como un personaje violento e inteligente, además de saber manejarse en los medios para adquirir popularidad en la población.“Fue considero bravo violento, con inteligencia notable y que desde siempre entendió que la participación en los medios es algo fundamental”.

Por su parte el historiador Javier Garciadiego señaló que Villa fue el personaje más popular y controvertido de la Revolución Mexicana, y debido a ello, debe ser analizado con profundidad y desde diferentes perspectivas.

“Hay que aproximarse a Villa desde muchas perspectivas, su personalidad, biografía, sus bases sociales, acercamientos militares y diplomáticos”, recalcó.

Garciadiego abrió su análisis con una aproximación de la política actual del gobierno federal. “El presidente López Obrador es el presidente más atento a la historia; el presidente no ha hecho muchas alusiones a Villa, aunque no sé si sea un personaje idóneo para ser homenajeado por un presidente, dejó muchas familiares adoloridas, no basta ser popular”, señaló.

Sin embargo, la historiadora Guadalupe Villa respondió que en las guerras muchas familias quedaron lastimadas, sin importar qué personajes estén de por medio. “En la guerra todos sufren, los combatientes, los que no están en la guerra, los civiles, porque por donde van pasando los ejercitos van dejando huellas terribles”.

Guadalupe Villa expresó que al personaje de Villa se le ha cargado con ideas negativas, tal como que fue violador de mujeres. “Villa era un hombre un tanto enamoradizo, se le ha cargado de la idea de que era un violador, sin embargo, piensen en un joven atractivo triunfador, no creo que él tuviera la necesidad de ser violador”, ponderó.

El historiador Miguel Ángel Berumen centró su participación en la importancia que tiene estudiar a Villa en la actualidad, y recordó que es un personaje muy polémico en la actualidad. “¿Por qué estudiamos a estos personajes? Hay muchas razones, personales, históricas de investigación; sin embargo, no hay que perder que es un sujeto histórico y por eso debemos estudiarlo”.