“Amapola”, “Dientes rotos” y “El sentido de lo habitado” se inauguran hoy en el Museo del Chopo

Tras crear en 1992 la serie “La historia olvidada de la primera guerra de drogas”, hace dos años la artista Teresa Serrano creó el video “Amapola”, que tras presentarse en la galería Senda, en España, se expondrá por vez primera en México. Amapola es una de las tres exposiciones que este viernes a las 19 horas se inauguran en el Museo del Chopo.

“Tú recorres el campo en México y no ves una sola amapola, en ninguna parte. Antes crecían en los maizales, en las carreteras; la veías, es una flor aterciopelada, hermosa, roja, que se muere si la tocas. Pero de una época para acá no ves una sola amapola en el campo, no las ves sino en los cultivos prohibidos, pero no puedes entrar. Es una flor estigmatizada. Los hospitales ya no tienen ninguna medicina que contenta heroína, todo es un mercado controlado de Estados Unidos o de Europa, controlado por la siembra del narcotráfico”.



Fotos: cortesía

Incluso entre vendedores de flores artificiales, ya no se encuentran las amapolas. Teresa Serrano pudo conseguir cinco amapolas de seda y con ellas creó una pieza de video, que tiene como soundtrack su propia interpretación de la canción "Amapola", del compositor español José María Lacalle, con arreglos del músico Santiago Ojeda, hijo de Salvador El Negro Ojeda. El video tiene una duración de 2 minutos con 30 segundos y es la primera vez que será exhibido en México.

Sobre la obra, la investigadora Karen Cordero escribió que la intención es representar “una resistencia simbólica al secuestro de la hermosa flor de la amapola que ya no crece libremente en el campo en México, sino únicamente en sembrados clandestinos al servicio de la red de narcotráfico”.

Dientes rotos

Mauricio Limón presenta Dientes rotos, exposición integrada por una pieza en video a dos pantallas en la que explora la similitud entre el box y el baile. Para el artista, el box y la salsa tienen una relación natural y orgánica.

De acuerdo con información del Museo del Chopo, durante un año y medio el artista trabajó con un grupo de aficionados al baile y un amante del boxeo que imparten clases a interesados en la Alameda de Santa María la Ribera, para documentar ambas actividades.



Foto: Cortesía

Dientes rotos es una pieza comisionada que el artista realizó en colaboración con In/Site Casa Gallina, proyecto cultural transdisciplinario con sede en este barrio.

Limón trabajó con cuatro integrantes del colectivo Los forasteros de la salsa (Heberto, El papas, El rapa y El trompas), quienes se reúnen en las tardes para practicar salsa y guaguancó.

De igual manera lo hizo con El tierno, quien aprendió box en la cárcel para defenderse y actualmente imparte clases todas las mañanas en el Kiosco Morisco; Hannia fue un puente entre ambas disciplinas.



Foto: Cortesía

El sentido de lo habitado

Marianna Dellekamp presenta una obra sobre memoria, colección y arte colectivo. En la exposición El sentido de lo habitado, la artista hizo una invitación en redes sociales en la que solicitó en préstamo objetos y mobiliario que tuvieran implícito un significado emotivo o una historia para compartir, más allá de su función o utilidad. Así, reunió 23 objetos que integran la exposición, donde plantea una reflexión sobre el paso del tiempo y la memoria.

Bicicletas, cómodas, mesas, sillas, libros, máquinas de escribir y espejos son algunos de los objetos que integran la exposición, los cuales estarán acompañados por un texto que relata la historia de cada uno.



Foto: cortesía

Desde 2009, Dellekamp realiza proyectos relacionados a la construcción de acervo, la memoria y proceso colaborativos como Porcelana (2017, Casa-Gallina); y Coleccionar/ pensar (2015).

Itzel Vargas Plata, curadora de la muestra, dijo que “una serie de vínculos afectivos son el cimiento para materializar esta intervención. Las piezas provenientes de distintas temporalidades y contextos se configuran, por un breve lapso, en otro paisaje y en otra arquitectura. Los fantasmas de sus dueños y sus motivos son visibles a través de los hilos de las palabras en el piso, trazados con la intención de desdibujarse con las pisadas de los visitantes”. (Con información de Sonia Sierra)



Foto: cortesía

