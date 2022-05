Alumnos del CIDE protestan durante visita del embajador de Corea del Sur, Suh Jeong-in

Durante la inauguración del foro “Ventajas y desventajas de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Corea del Sur”, llevado a cabo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) campus Santa Fe, participó el embajador de Cora del Sur en México, Suh Jeong-in, en compañía de José Antonio Romero Tellaeche, director del centro. Evento al que seis estudiantes lograron acceder y mostraron pancartas de protesta por la crisis interna del CIDE.

Ayer, en un correo electrónico firmado por la coordinadora general de docencia, Luciana C. Moscoso Boedo, se notificó que el 30 y 31 de mayo se suspenderían las actividades presenciales para los estudiantes debido a un brote de Covid-19.

En un hilo de Twitter publicado hoy, por la cuenta Comunidad Estudiantil del CIDE, (@plumaverdeORG), para el embajador Suh Jeong-in, se detalla que los alumnos ven con admiración y entusiasmo su presencia en el foro. “Sin duda, en condiciones normales, su participación aquí habría sido muy valorada. Sin embargo, sentimos una urgencia moral y cívica de informarles sobre la lucha estudiantil que se desarrolla en nuestro campus. Lamentablemente, su participación en el evento le daría a Romero Tellaeche la oportunidad de fingir normalidad en lugar de atender nuestras demandas”.

His Excellency Suh Jeong-in,

We, the students of CIDE, view your visit to our institution with the greatest admiration and excitement. Undoubtedly, under normal conditions, your participation here would have been generously valued. However... #YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/HV5EAFgGkS

— Comunidad Estudiantil del CIDE (@plumaverdeORG) May 30, 2022