Al renovado Hispanic Society Museum llega José Clemente Orozco

En Manhattan, Nueva York, se renueva un punto de encuentro de la cultura hispanoamericana: The Hispanic Society Museum & Library, que inicia una nueva era bajo la dirección de Guillaume Keintz.

Keintz, un especialista en arte español, dejó su cargo como curador en el Museo Louvre para llevar “al futuro” a este espacio neoyor quino que tiene 119 años de historia. The Hispanic Society fue fundada en 1904 por el académico y coleccionista Archer Milton Huntington, quien reunió más de 18 mil piezas, entre las que hay documentos antiguos, libros, objetos prehistóricos y obras de arte procedentes de España, Portugal y América Latina.

En esta colección se encuentran obras de artistas como los españoles Joaquín Sorolla, Pablo Picasso, del venezolano Jesús Rafael Soto, así como bocetos de José Clemente Orozco, que recién fueron donados por la Wornick Collection.

La colección de 20 dibujos del muralista mexicano se presentará en la exposición Anatomy of a Fresco: Drawings of José Clemente Orozco from the Wornick Collection”, que inaugura en marzo. Los curadores son Orlando Hernández-Ying y Niria Leyva-Gutiérrez.

En entrevista, Hernández-Ying explica que estos bocetos son estudios que hizo Orozco para murales que se encuentran en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, así como los que hizo en Estados Unidos.

“Aquí vamos a ver una dimensión diferente de Orozco, no es la magnanimidad ni los formatos gigantes que vemos en los murales, sino el proceso detrás de la creación de algunos de estos murales, su entrenamiento académico”, cuenta Hernández-Ying.

El curador explica que en esta muestra no sólo se observa el trabajo de Orozco en papel y carboncillo, sino también se observa su habilidad en la litografía y los grabados. Por eso estos dibujos estarán en diálogo con grabados de José Guadalupe Posada, que pertenecen a la colección de The Hispanic Society.

“Orozco nos ayudará a contar más sobre la historia de sus murales y la relación de México y Estados Unidos. Es un gran terreno para que la obra de Orozco aterrice aquí”, agrega Keintz, al recordar que el artista también pintó en EU.

Un museo del siglo XXI

The Hispanic Society pasó de ser un sitio reservado sólo para investigadores, a un museo y biblioteca que abre al público en general.

“Lo que estamos haciendo es dejar el siglo XX y llegar al XXI para renovarnos y hacer un museo y biblioteca ejemplar para el futuro”, dice Keintz.

La restauración del espacio corrió a cargo del estudio Annabelle Selldorf Architects y tras seis años de trabajos, el recinto finalmente reabrió sus puertas al público.

Además de celebrar el centenario de Sorolla y de Soto, y el aniversario luctuoso 50 de Picasso, también habrá una retrospectiva de la diseñadora española Luz Camino, una exposición, en conjunto con el Museo Metropolitano de Nueva York, del artista Juan de Pareja, así como otra de la artista Marta Chilindron.

“La geografía cultural de Nueva York ha cambiado y ahora es el momento. No es que estemos inventando la rueda, sino que estamos revelando los maravillosos secretos y tesoros que albergamos en la colección”, agrega Keintz.

El director asegura que esta reapertura también vuelve a The Hispanic Society como un agente de cambio para la comunidad, pues la naturaleza de la colección los involucra en debates sobre colonización e inmigración.

“Como museo del siglo XXI, nuestra misión no es contar una sola historia, sino crear la conversación y hacer accesible el material”, dice Keintz.