En activo, 118 policías en Cuernavaca pese a reprobar exámenes de control de confianza: comisionado estatal

Cuernavaca.- La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) tiene al menos 118 policías que no aprobaron los exámenes de control y confianza, pero se mantienen en activo por falta de recursos para su liquidación.

Así lo confirmó el comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, y señaló que estos elementos trabajan desarmados porque la licencia oficial colectiva ampara a los policías que cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), que se obtiene al aprobar el examen de control y confianza que se compone de examen toxicológico, socioeconómico, médico, psicológico y poligráfico.

Ortiz Guarneros dijo que la secretaria de Seguridad de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, informó que estos elementos están desarmados, por lo que a consideración del almirante no deberían estar en la Secretaría, pero por falta de dinero el Ayuntamiento los mantiene en activo.

“En Cuernavaca hay mucha gente que no debería estar ahí, los que no están con exámenes aprobados son 118 del municipio, esos ya no tienen oportunidad de volver a presentar el examen porque es una sola vez, pero por alguna razón siguen en la nómina”, señaló.

De igual manera dio a conocer que en los últimos dos años al menos 124 policías elementos policiales fueron dados de baja por no acreditar los exámenes de control y confianza.



afcl