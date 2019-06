La nueva misión de Marcelo Ebrard

Nos dicen que en los próximos días en el Senado quedará definida la fecha para la reunión de trabajo con el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, para dialogar sobre las negociaciones en Washington, y los términos en los que quedaron con Estados Unidos, así como con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para ver qué sigue en el tema migratorio. Nos hacen ver que si don Marcelo tuvo días difíciles en la capital estadounidense, su asistencia al Senado no será un día de campo, en especial ahora que comienzan a salir algunos “detallitos” que no se conocían sobre el acuerdo al que se llegó con el gobierno del presidente Donald Trump para evitar que se impusieran aranceles a los productos mexicanos. Nos dicen que no solo la oposición está impaciente por escuchar a Ebrard, sino también algunos senadores de Morena quieren saber a detalles cuáles fueron los compromisos adquiridos. Así que don Marcelo, jefe de la misión negociadora que fue a EU, tiene una nueva misión: explicar al Senado los alcances del acuerdo con Trump.

Los ganadores del tigre

Y después de la celebración y las felicitaciones por haber logrado que no entraran en vigor este lunes los aranceles, nos hacen ver que justamente hoy empieza a correr el plazo para que México despliegue a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Como usted lo sabe, la GN se encuentra en proceso de formación, por lo que quienes se sacaron la rifa del tigre, nos dicen, son el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, quienes deberán hacer lo necesario para poder cumplir con el acuerdo alcanzado con Washington, y evitar un nuevo amago de guerra comercial por parte de Donald Trump.

El estilo AMLO de gobernar

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado varias muestras de su particular estilo, incluso cuando viaja en vuelos comerciales. Sus críticos argumentaban que viajar en líneas comerciales, además de poco práctico ante los muy recurrentes retrasos en los vuelos, limitaba al mandatario en varios aspectos, por ejemplo: no contar con un teléfono satelital o los recursos para imprimir en papel sus discursos. Sin embargo, ayer en el vuelo de Tijuana a Los Mochis, el personal de la Ayudantía sorprendió con una impresora portátil. Los ayudantes le entregaron al mandatario la impresión de un documento que solicitó. Y no dude que quizá alguno de ellos traiga entre sus cosas un teléfono satelital en caso de que el presidente, y comandante en jefe de las fuerzas armadas, tenga que hacer una llamada.

¿Zepeda coquetea con Morena?

Ayer se vio muy contento al senador con licencia, Juan Zepeda (PRD), en Morelia, Michoacán, en eventos donde estuvo el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. El primero fue un desayuno en un restaurante del centro histórico de ciudad. Nos dicen que también estuvieron presentes los diputados federales Carlos Torres Piña y Ricardo Gallardo Cardona; el segundo fue en el evento “Caminemos Juntos”, donde Carlos Torres, se sumó a la 4T. ¿Don Juan seguirá los pasos de Torres y algunos otros de sus colegas que han dejado en los huesos las bancadas del PRD en la Cámara y el Senado para engordar las filas de Morena? Nos aseguran que la respuesta se conocerá muy pronto.



Foto: AP