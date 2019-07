Achican las fiestas patrias en el extranjero

La mayor de las fiestas que los mexicanos realizan, dentro y fuera del país, es la de Independencia. Salvo el 5 de Mayo en Estados Unidos, este era el momento en que tradicionalmente los mexicanos en el exterior se reunían en torno a eventos organizados por sus representaciones diplomáticas. Sin embargo, esos tiempos han quedado en el pasado ahora que la 4T está en marcha. Habrá embajadas y consulados en diversas ciudades del mundo en donde ya advirtieron que este año no habrá fiesta por cuestión presupuestaria, por lo cual dejan todo en manos de privados y organizaciones amigas que quieran tomar la batuta. Tal es el caso de la embajada de México en Costa Rica que ya avisó: no habrá celebración con motivo del Día de la Independencia.

Temor en los pasillos de Coneval

Quienes están quemándose las pestañas, durmiendo poco, y muy pendientes de lo que diga y escriba el presidente Andrés Manuel López Obrador son los empleados del Coneval. Nos comentan que a poco más de una semana de que presenten el Informe de la Evolución de la Pobreza en México 2008-2018, en el organismo autónomo no se dan abasto para elaborar el estudio. No sólo siguen en proceso de adaptarse a la nueva titularidad de Nabor Cruz Marcelo —tras la salida de Gonzalo Hernández Licona hace unos días— sino que además viven en ascuas ante la eventual desaparición del organismo autónomo, como ya lo sugirió el Presidente de forma pública. Fuentes del instituto nos comentan que la preocupación y angustia que ronda en los pasillos no tiene precedente en los 14 años de vida de la institución

Panistas por la presidencia de San Lázaro

En este diario le dimos a conocer que quien presidirá la Cámara de Diputados a partir de septiembre será el PAN y ya hay varios apuntados para ese cargo. Nos dicen que no está descartado repetir el esquema que han aplicado en pasadas Legislaturas cuando el blanquiazul se ha hecho cargo de la presidencia de la Mesa Directiva, es decir, que haya dos presidentes panistas en un mismo año legislativo. Pero quien sea elegido para el primer semestre, será el más representativo, pues existe la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador regrese la tradición que se fracturó con Vicente Fox, de entregar personalmente su Primer Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre. Los panistas que siguen en la búsqueda por suceder a Porfirio Muñoz Ledo son: Laura Rojas, Adriana Dávila, Marco Antonio Adame, Elías Lixa, Jorge Luis Preciado y Marcos Aguilar.

Los movimientos de Batres

Llama la atención en el Senado, el sigilo duro con el que el senador Martí Batres Guadarrama se mueve para concretar su reelección como presidente de la mesa directiva para el año legislativo que arranca el 1 de septiembre. Desde luego, su compañera de fórmula, la senadora Citlalli Hernández Mora se refiere a su gestión como ejemplar. Pero llama más la atención que en otras bancadas, como Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, y Vanessa Rubio y Claudia Anaya, del PRI, repliquen los mensajes que el legislador sube a su red social. Armando Guadiana Tijerina, quien lo destapó para el cargo, ya pide que repita, aunque su as bajo la manga es el apoyo de Ifigenia Martínez.

En la Foto: Embajadade México en Perú/ Archivo El Universal