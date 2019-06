La cultura de la denuncia, un reto para la población y las autoridades en Malinalco

Gladis Boladeras Alejandre

¿De qué sirve ir a denunciar? Si no pasa nada o no nos atienden.

Es un viernes frío, pero calan más los sentimientos de dolor e impotencia que deja el maltrato físico sufrido. Después de un camino de 30 minutos, María llegó a la agencia del Ministerio Público de Tenancingo a levantar la denuncia por violencia de género, porque en Malinalco, no hay autoridad que pueda atender cualquier tipo de denuncia a partir de las 18 horas del día viernes hasta el día lunes.

En condiciones precarias, donde entran y salen policías con oficios, personas detenidas o simplemente están revisando las redes sociales en su celular y haciendo bromas entre ellos, María tuvo que tolerar la mirada indiferente y casi burlona de los policías, y agentes del ministerio público, quizá con la intención subrepticia de que desistiera de su acusación.

Con frecuencia, cuando las mujeres quieren interponer una denuncia son cuestionadas, revictimizadas e intimidadas. “¿De qué sirven tantas campañas contra la violencia de género? ¿De qué sirve que nos digan que denunciemos? Si cuando lo hacemos, no pasa nada, no nos atienden”, exclama María con más dolor, rabia e impotencia que cuando llegó a la agencia del ministerio público.

Lamentablemente, no es el único ejemplo de la falta de atención y procuración de justicia y uno de los tantos elementos por las cuales la población no denuncia. El Observatorio Ciudadano de Malinalco (OCM) ha acompañado casos de jóvenes que han sufrido detenciones ilícitas por parte de la policía estatal destacada en la Comisaría Región XI y no se ha formulado la denuncia por miedo a las represalias de las autoridades.

En el Reporte de Incidencia Delictiva del Municipio de Malinalco del primer trimestre de 2019 (1), el OCM encontró datos basados en denuncias ante un Ministerio Público que solo se representan el 6.3% del 100% de los delitos cometidos.

En la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 (2) se menciona que entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades en el Estado de México, destacan la pérdida de tiempo con 40.8% y la desconfianza en la autoridad con 18.2%. Dentro de las casusas atribuibles a la autoridad se encuentran las que aluden al miedo a que extorsionen, pérdida de tiempo, tramites largos y difíciles, desconfianza y actitud hostil de la autoridad.

La ausencia de la cultura de la denuncia no es de extrañarse. La comunidad tiene una falta de credibilidad y confianza en las instituciones frente a cualquier acto delictivo. La percepción de impunidad, corrupción, falta de capacidad de operación e investigación da como resultado que la gente no denuncie, provocando que la comunidad se convierta en víctima de los delitos y víctima de la impunidad.

Este vacío de legalidad y justicia en el Estado tiene el riesgo de ser sustituido por las policías comunitarias y grupos de autodefensa como una forma de enfrentar la inseguridad generada por la incapacidad de los órganos del gobierno de cumplir con su obligación de brindar seguridad a la población, creándose una ruptura del estado de derecho.

El gran reto para la sociedad y las autoridades en Malinalco y en todo el país, será romper el círculo vicioso de la no denuncia que dicta una visión irreal al gobierno. A menor denuncia, menor presupuesto para infraestructura y capacitación de procuradurías y policías; las estadísticas oficiales no representan la realidad y algunos gobiernos deciden reportar menos incidencia delictiva con fines políticos.

Faltan incentivos para la denuncia ciudadana, si bien existen las líneas 088, 089 y el 911, así como páginas electrónicas de las autoridades de justicia para realizar las denuncias en línea, habría que aprovechar la revolución tecnológica y la ciudadanización de la seguridad a través de modelos de Comités Ciudadanos que trabajen vía grupos de WhatsApp y aplicaciones para teléfonos inteligentes, como recientemente lo hizo el Alcalde de Saltillo y Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez. Un modelo en las tareas de prevención y combate al delito, así como la protección de la integridad de los ciudadanos, reconocido recientemente por el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero, del Departamento de Estado de Estados Unidos. (3)

En Malinalco, su comunidad y autoridades mucho pueden aprender de las experiencias exitosas de otras entidades, siempre que haya interés de hacerlo y generar el cambio.

(1) Reporte trimestral de Incidencia Delictiva en Malinalco 2019, Observatorio Ciudadano de Malinalco.

(2) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018

(3) http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/6/15/invitan-autoridad...

Miembro del Comité Observatorio Ciudadano de Malinalco

