La patiza de AMLO a Peña Nieto

Por Arlequín

Recurrentemente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pide a los ciudadanos, en especial a sus adversarios, que se den cuenta de que las cosas han cambiado, que el Presidente ya no es el mismo que antes y en esta, como en todas las cosas, está en lo correcto.

Que usted no quiera aceptar que ya vive en otro país, que se durmió el 30 de noviembre de 2018 en un país sumido en la corrupción, la desigualdad y la ineficiencia gubernamental y que despertó el 1 de diciembre en una República amorosa y segura, con un gobierno honrado y eficiente. Eso es problema suyo... Pues, ¿quién lo manda a no tener otros datos, los reales, los correctos?

Y para muestra, de que esto ya no es ni el polvo de lo que fue apenas hace siete meses y medio, ahí le van otros datos:

Antes, de la Cuarta Transformación, en el periodo oscuro del PRIAN, los gobernadores solían utilizar el dinero público para comprar votos. Gastaban millones de pesos en despensas y pago de operadores políticos que les garantizaran llenar las urnas; derrochaban groseras cantidades de dinero para pagar estrategias como el “ratón loco”, “el carrusel” o la “operación tamal”.

Además, tenían que granjearse a los órganos electorales estatales y, si todo eso no alcanzaba, el día de la elección hacían lo que fuera necesario sin importar lo que costara... A billetazos para que su candidato se quedara con la gubernatura.

Hoy, esas épocas de tinieblas han pasado. Morena, “La Esperanza de México” –como reza su eslogan- trajo la Cuarta Generación en materia electoral.

Ahora, como sucedió en Baja California, solo es necesario que el Congreso haga una maniobra para que un mandato de dos años, ganado en las urnas, se convierta por obra y gracia de los legisladores locales, encabezados por los del PAN, en un gobierno de cinco años.

Aunque este es un modelo de avanzada, la propia presidenta nacional del Morena, Yeidckol Polevnsky, lo resume en unas cuantas palabras: “Es una locura hacer elecciones cada dos años”…

Y cuánta razón tiene doña Yeidckol. De hecho, usted antes que criticarla y llamarla antidemocrática debería de agradecerle, pues ahora habrá un gran ahorro de dinero.

Si la 4T otorgara un premio a la austeridad republicana –y vaya que estaría reñido- sin lugar a dudas la señora Polevnsky se lo ganaría, pues comprar una elección a la antigüita, al estilo priista, era carísimo.

Ahora solo hay que untar las manos de unos cuantos diputados, 21 para ser exactos, y las de los integrantes de tres de cinco cabildos y ya está. Con esa sencilla y muy baratita estrategia el gobernador morenista, Jaime Bonilla, que ganó en las urnas la gubernatura de Baja California por un periodo de dos años, ahora será mandatario por cinco años.

De un plumazo, Morena ahorró el costo de una elección estatal. Si usted no cree que esto es un ejemplo de eficiencia y buena administración, en verdad que, con todo respeto, no entiende un carajo el funcionamiento de la 4T. Perdone le exabrupto, pero es que es verdaderamente frustrante que las mentalidades conservadoras y neoporfiristas no comprendan la política moderna de avanzada y con una alta visión social y democrática de Morena.

Y ya que usted decidió invertir unos minutos de su valioso viernes leyendo este serio análisis, ahí le van otros ejemplos de que usted ya vive en otro país. (Aunque ahora que estamos en estos menesteres, quizá valdría la pena reflexionar si se debiera seguir llamando México, pues en verdad es ya otra nación. Quizá Estados Unidos Austeros, o República Juarista Amorosa, o algo más moderno y menos solemne, como Gansolandia, pero eso podríamos analizarlo más adelante... Ya habrá tiempo de hacerlo).

Regresemos a los ejemplos de cambio. Antes, en el lejano 2018 era muy común decir que policías federales, hoy en proceso de extinción, trabajaban en complicidad con las bandas criminales de secuestradores. Hoy, que las fuerzas armadas han tomado el control de la seguridad y que se ha creado una Guardia Nacional, ya no se escucha que policías federales estén sembrando miedo entre la población y plagiando personas.

Pero lo conozco y ya veo venir la diatriba. Sí, es cierto que esta misma semana tres miembros de la Policía Militar fueron detenidos y acusados de conformar una banda de secuestradores y que los agentes estatales que los arrestaron también rescataron a su víctima, un joven de 14 años, que mantenían retenido.

Así que aunque usted se empeñe en negarlo, aunque tenga otros datos, las cosas están cambiando. En México los policías federales ya no secuestran, ahora lo hacen los policías militares.

Más ejemplos del cambio. Peña Nieto se gastó una fortuna utilizando el avión Presidencial para sus giras. El presidente López Obrador no utiliza el avión presidencial para sus giras, el vuela en avión de línea y, de preferencia, viaja por tierra para ver desde abajo como vive la gente y cuáles son sus necesidades, cosa que sería imposible desde el aire. Ahora se paga una fortuna por tener parado el avión presidencial, pero de que hay cambio hay cambio… No sea necio y entiéndalo.

Peña Nieto vivía en la residencia presidencial de Los Pinos; el Presidente López Obrador, vive modestamente en el Palacio Nacional, no hay comparación alguna… ¿Ya se convenció, o quiere más?

¡Pues ahí le va otro ejemplo más... Si eso es lo que sobra! Qué caray...

Recuerda que el neoliberal y corrupto gobierno peñanietista se la pasaba peleando, incluso hasta los golpes, con la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que cuando el Sindicato de Trabajadores de la Educación no quiso jalar con su reforma educativa simplemente encarceló a su líder Elba Esther Gordillo –la maestra más rica del planeta, famosa por su vida de lujos y excesos-.

Pues ahora, en este gobierno de la Cuarta Transformación, la cosa no solo ha cambiado, sino que ha mejorado... La CNTE ya no recibe ni los palos de los policías en las calles, ni los fajos de billetes en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, cortesía de Luis Miranda, compadre de Peña Nieto.

Hoy la dirigencia de estos maestros disidentes es recibida y atendida por el propio Presidente en Palacio Nacional. ¡Ni la policía, ni la Secretaría de Gobernación hacen falta!

Y qué decir del SNTE, Elba Esther Gordillo no solo goza de libertad, sino que su fuerza política y su operación, mismas que ayudaron a que el Presidente López Obrador pudiera sentarse en la Silla del Águila.

Así que ahora tiene todo un futuro por delante y, más aún, cuando este gobierno ha echado para atrás la reforma educativa de Peña Nieto que incomodaba tanto al SNTE como a la CNTE.

¿Y cuál es el resultado de esta operación política de la 4T con el magisterio?.. ¿Educación de mayor calidad?… Pues quizá sí; quizá en los próximos años la calidad de la educación mejore, pero por lo pronto, hoy ya es una realidad, un logro de este gobierno, que las niñas y los niños puedan ir a la escuela vestidos como les dé la gana. Si quieren llevar falda o pantalón pueden hacerlo, sin importar su sexo.

Y así nos podríamos pasar todo el día dando ejemplos de cambio y de diferencias entre administraciones y siempre saldría ganando... ¡Y por paliza! La contienda AMLO frente a EPN tiene ganador claro.

¡Ya, acéptelo! ¡Esto ya cambió, estamos mejor con López Obrador!

ME CANSO GANSO.- “Dos neoliberales”: Quizá lo único que no ha cambiado entre el sexenio de Peña Nieto y el del Presidente López Obrador es que los secretarios de Hacienda de ambos, José Antonio Meade y Carlos Urzúa, consideran que el modelo económico de AMLO es un peligro para México.

ME CANSO GANSO II.- ¡Y antes de que se vaya!..Recuerde lo siguiente: “Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Es cambio de verdad, transformación, no simulación. No más de lo mismo”, (AMLO 9 de julio 2019). ¡Ahora sí!.. ¿Le quedó claro?..