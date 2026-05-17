Mérida, Yucatán.- La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) continuó consolidando su liderazgo científico y social a través del proyecto Aedes-Wolbachia con “mosquitos buenos”, una estrategia innovadora para la prevención del dengue, zika y chikungunya que actualmente avanza hacia su expansión en diversos estados del país.

Como parte de los avances de este proyecto, la UADY informó que la estrategia comenzará con un escalamiento regional en el sur-sureste de México, iniciando en Campeche y avanzando progresivamente hacia entidades como Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

En una segunda ruta de expansión nacional, se prevé avanzar hacia estados como Aguascalientes y Jalisco, donde la UADY aportará material biológico, capacitación, acompañamiento técnico y transferencia de capacidades para la implementación local de la estrategia.

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Este proceso de expansión nacional fue reforzado con la visita técnica al Laboratorio para el Control Biológico de Aedes aegypti de la UADY, en la que participaron el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez; el secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, Miguel Alcocer Gamboa; y el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRECE, Rafael Valdez Vázquez.

Universidad de Yucatán impulsa mosquitos contra dengue en Yucatán; proyecto se expandirá a más estados Foto: Especial.

Durante la visita, se presentaron las capacidades instaladas de la UADY para la producción, control de calidad y acompañamiento técnico de la estrategia Aedes-Wolbachia, así como las posibilidades de colaboración para su implementación en Jalisco y otras entidades del país.

Pablo Manrique-Saide, responsable de la Unidad Colaborativa para Bioensayos Entomológicos y del Laboratorio para el Control Biológico de Aedes aegypti de la UADY, informó que la estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las capacidades nacionales de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos.

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Destacó que esta iniciativa se alinea con los esfuerzos nacionales para ampliar la cobertura de prevención contra estas enfermedades mediante el uso de mosquitos con la bacteria Wolbachia, una técnica científica que ha demostrado disminuir la capacidad del mosquito Aedes aegypti para transmitir virus como dengue, zika y chikungunya.

Asimismo, explicó que el modelo impulsado por la UADY permite articular investigación científica, producción biológica, evaluación técnica y acompañamiento operativo, lo que facilita que los estados interesados puedan avanzar hacia una implementación progresiva y técnicamente sustentada.

De igual manera, explicó que la consolidación de convenios entre la UADY, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y sus respectivas secretarías de salud será clave para asegurar la sostenibilidad, trazabilidad y continuidad operativa del proyecto a largo plazo.

dmrr