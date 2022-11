UNAM y GraneodínF realizan la primera carrera para concientizar sobre uso excesivo de antibióticos

En el marco de la semana Mundial de Concientización sobre el uso adecuado de los Antimicrobianos, que se llevará a cabo del 18 al 24 de noviembre, la UNAM y GraneodínF buscan aumentar la difusión de información sobre la resistencia a los medicamentos antimicrobianos (RAM), así como el uso adecuado de los antibióticos.

Con este objetivo y buscando impactar diversos frentes, se realizó una carrera con propósito en Ciudad Universitaria, espacio en el que participaron alrededor de mil corredores de todas las edades en dos categorías, 5 y 10 kilómetros. También se entregaron los reconocimientos a los tres primeros ganadores en ambas categorías, a participantes femeninos y masculinos, además de actividades recreativas de la mano con educación.

Mauricio Rodríguez, profesor de Medicina de la Facultad y vocero del Comité COVID de la UNAM, explicó durante el evento, que este fenómeno ocurre cuando las bacterias mutan y se hacen resistentes al antibiótico, por ello recomendó no usarlo en problemas menores y en dado caso de que sea recetado cumplir con los días establecidos para su consumo.

“La primera vez que se ingiere un antibiótico algunas bacterias sobreviven, esas ya son resistentes y la siguiente vez que esas bacterias causen una infección ya no se podrá controlar con la misma facilidad, es por ello que buscamos concientizar para dejar de usar antibióticos en malestares menores”, resaltó.

El especialista dijo que las tres enfermedades más frecuentes por las que se pide consulta en el país son las infecciones respiratorias agudas, las diarreas y las infecciones de vías urinarias; y en los primeros dos padecimientos, que son los más comunes, la inmensa mayoría de los casos son por virus y muchos de éstos no necesitan antibióticos.

“Los pacientes que tienen estos padecimientos, lo que necesitan es fortalecer su sistema inmunológico y se pueden apoyar solo con productos que aminoren los síntomas, no necesitan antibiótico. La gente debe de entender que no se tienen que pedir como si fuera la solución y mucho menos automedicarse”, comentó.

El profesor detalló que la problemática a la que nos enfrentamos es que en algún momento no se podrán controlar muchas de las infecciones, esto tentativamente después del 2030. Además, compartió que en 2019, 1.4 millones de muertes en el mundo estuvieron directamente asociadas con la resistencia microbiana y éstas no sólo son el indicador; sino también el aumento de los costos de los tratamientos, así como los pacientes internados que tienen infecciones por bacterias resistentes y tardan más en salir del hospital.

En esta misma línea, Anne Engerant, vicepresidenta Senior de Reckitt Latinoamérica, el grupo del que forma parte GraneodínF, enfatizó que la resistencia ante los microbianos es un tema de salud global, ya que se considera que más de 50 millones de personas podrían fallecer; potencialmente sería la primera causa de muerte para el 2050 si no se implementan soluciones multisectoriales desde ahora.

“Por ejemplo, cuando hay dolor de garganta, un tipo de malestar menor, en el 80% de los casos es un problema viral, no bacteriana, por lo que consumir antibióticos no funcionará; necesitamos educar a la población, a los médicos y a la industria para tomar las medidas adecuadas en este tipo de padecimientos y no hacerlo en automático. Es imprescindible correr para frenar la pandemia del mañana”, explicó.

De igual forma, ambas organizaciones detallaron a través de la conferencia “Frenar la pandemia del mañana”, la urgencia de comunicar desde sectores especializados a toda la industria; desde el personal de salud hasta los usuarios finales, esto con el objetivo de que se desacelere el uso excesivo e indebido de medicamentos antimicrobianos.