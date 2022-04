SpaceX lanza al espacio 53 nuevos satélites que permiten la conexión de internet de banda ancha

Un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX puso este viernes, 29 de abril, en órbita una nueva tanda de 53 satélites que formarán parte del enjambre de ellos que permiten ofrecer internet de banda ancha.

Se trata del mismo Falcon 9 que el pasado 8 de abril envió desde Florida al espacio la AX-1, la primera misión tripulada completamente privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) de la firma privada Axiom Space.

Previamente este propulsor, que amerizó este viernes en la nave no tripulada llamada "Just Red the Instructions" situada en el océano Atlántico ocho minutos y medio después del despegue, ya había participado en otras cuatro misiones previas.

En esta ocasión envió al espacio 53 satélites Starlink a la órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

Todo fue como se esperaba y cerca de nueve minutos después del despegue la segunda etapa del cohete llegó a la órbita, paso previo a desplegar los satélites en el espacio aproximadamente una hora después del inicio de la misión.

Este viernes, SpaceX ha realizado ya 155 lanzamientos, de los cuales en 117 ocasiones se recuperaron las primeras fases de los propulsores, tal y como sucedió en esta jornada.

Este lanzamiento se produjo dos días después de que un cohete Falcon 9 despegase desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida con la cápsula Dragon Freedom, que transportó a cuatro astronautas de la misión Crew-4 hasta la EEI.

Cerca de 2 mil 400 satélites Starlink están en órbita a la fecha y 9 de los 16 lanzamientos de SpaceX este año se dedicaron a llevar al espacio satélites de este servicio de internet que, según medios especializados, cuenta con más de 250 mil usuarios en todo el mundo.

De acuerdo con esos medios, SpaceX tiene permiso para lanzar 12 mil satélites, pero está buscando aprobación para desplegar hasta 30 mil más.