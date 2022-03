Esta mañana, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó de uno de los más sorprendentes descubrimientos que realizado desde su creación, en 1958, se trata de "Earendel" (estrella de la mañana), la estrella vista hasta la fecha, gracias a los trabajos del Telescopio Espacial Hubble que, desde la órbita exterior de nuestra atmósfera, fue capaz de capturar la luz de este astro que existió en los primeros mil millones de años, tras el orgien del Universo en el Big Bang.



Foto: NASA

La agencia espacial estadounidense dijo que esta estrella se encuentra tan lejos que su luz ha tardado 12 mil 900 millones de años en llegar a la Tierra, su antigüedad data de la época en la que el Universo tenía solo el 7% de su edad actual.

Los únicos objetos descubiertos, que pertenecen a la misma edad, son cúmulos de estrellas dentro de galaxias primitivas.

“Al principio casi no lo creíamos: estaba mucho más lejos que la anterior estrella (descubierta en 2018) de mayor desplazamiento al rojo más distante”, dijo el astrónomo Brian Welch de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, autor principal del artículo.

Este descubrimiento, publicado en "Nature", fue posible gracias al programa Estudio de la reionización con lentes gravitacionales en cúmulos (RELICS, por sus siglas en inglés) del Hubble.

“Normalmente, a estas distancias, las galaxias enteras se ven manchas pequeñas, donde se mezcla la luz de millones de estrellas”, dijo Welch. “La galaxia que alberga esta estrella ha sido ampliada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que llamamos el Arco del Amanecer”, detalló.

RECORD BROKEN: Hubble observed the farthest individual star ever seen!

This extraordinary new benchmark detected light from a star that existed within the first billion years after the universe's birth in the big bang.

Find out more: https://t.co/2ivkk1iqz3 pic.twitter.com/X7qcijwx24

— Hubble (@NASAHubble) March 30, 2022