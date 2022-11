En el segundo día de la misión Artemis I de 25,5 días, la nave Orion de la NASA usó su cámara de navegación óptica para tomar fotos en blanco y negro de la Tierra, a mitad de su camino a la Luna.

Orion utiliza la cámara de navegación óptica para capturar imágenes de la Tierra y la Luna en diferentes fases y distancias, proporcionando un cuerpo de datos mejorado para certificar su eficacia como método para determinar su posición en el espacio para futuras misiones bajo diferentes condiciones de iluminación.

Los equipos también activaron la carga útil Callisto, una demostración de tecnología de Lockheed Martin en colaboración con Amazon y Cisco.

Callisto se encuentra en la cabina de Orion y probará la tecnología de video y activación por voz que podría ayudar a los futuros astronautas en misiones en el espacio profundo, informa la NASA.

La duración del viaje a la órbita lunar está programada en seis días desde el lanzamiento. La nave corrige trayectoria en ruta con la ignición de los motores auxiliares del módulo de servicio europeo acoplado a la cápsula Orion.

La entrada de Orión en la esfera de influencia lunar hará que la Luna, en lugar de la Tierra, sea la principal fuerza gravitacional que actúa sobre la nave espacial. En la fase final del viaje a la órbita lunar, los controladores de vuelo realizarán un encendido de sobrevuelo motorizado de salida para aprovechar la fuerza de la gravedad de la Luna, acelerar la nave espacial y dirigirla hacia una órbita retrógrada distante más allá de la Luna.

The @NASA_Orion spacecraft is on its way to the Moon. Stay tuned:

Nov. 18, 5pm ET (2200 UTC): Preview briefing for Orion’s upcoming maneuvers

Nov. 21, 7:15am ET (1215 UTC): Coverage of Orion’s lunar closest approach, just 80 miles above the surface

https://t.co/0R3ucrLrcV pic.twitter.com/DX3rHEYLUM

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 18, 2022