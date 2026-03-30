La Universidad La Salle de México mediante la una alianza con la empresa Opciones Médicas (OME) ha incorporado una innovación educativa al convertirse en la primera universidad en México y América Latina en presentar la cirugía robótica dentro de la formación de sus estudiantes de medicina.

Este convenio se coloca en el centro de la compañía mexicana, ya que no solo suministra tecnología de punta, sino que también lidera los procesos de capacitación y certificación dirigidos a profesionales de la salud, fortaleciendo su preparación en procedimientos quirúrgicos de alta precisión.

Cirugía robótica con tecnología de Opciones Médicas. Foto: Especiales

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De igual manera, la empresa Opciones Médicas proporcionó a la universidad el sistema quirúrgico Versius, desarrollado por CMR Surgical, considerado una de las plataformas más avanzadas a nivel global en cirugía mínimamente invasiva.

La integración de esta tecnología no solo se enfoca en modernizar el plan de estudios, sino que introduce, por primera vez la enseñanza formal de cirugía robótica en programas de pregrado y posgrado, alineándose con los estándares internacionales en innovación médica.

El sistema Versius destaca por su diseño modular y portátil, así como por sus brazos robóticos de alta precisión y su visualización en tercera dimensión, lo que permite intervenciones más seguras y exactas. Además, facilita procedimientos con incisiones reducidas, por lo que disminuye complicaciones en la cirugía, reduce el dolor postoperatorio y acelera la recuperación de los pacientes.

Cirugía robótica con tecnología de Opciones Médicas. Fotos: Especiales

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Asimismo, la Universidad La Salle México al incorporar este avance tecnológico se convierte en un nuevo referente académico para hospitales y centros de residencia médica, formando especialistas con experiencia en tecnología quirúrgica desde su etapa universitaria.

Actualmente, la cirugía robótica ya tiene presencia en hospitales del país como Hospital Ángeles, Hospital Dalinde y el Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos del IMSS, destacando el impacto de esta alianza encabezada por Opciones Médicas en la transformación del sistema de salud en México.

Cirugía robótica con tecnología de Opciones Médicas. Fotos: Especiales

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