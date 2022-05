Katia Echazarreta tendrá que esperar para ir al espacio, Blue Origin retrasa el vuelo

Pese a que mañana, 20 de mayo estaba programado el vuelo al espacio de la primera astronauta mexicana e ingeniera electrónica Katya Echazarreta a cargo de Blue Origin, ayer la empresa dio a conocer en su Twitter oficial que probablemente el vuelo se retrasaría, ya que el cohete presentó problemas en los sitemas de respaldo.

Blue Origin explicó a través de redes sociales, que en las revisiones finales del vehículo, observaron que uno de los sistemas de respaldo del cohete Shepard no cumplía con las espectativas de rendimiento. Debido a esto, la empresa escribió " como precaución, retrasaremos el lanzamiento #NS21 originalmente programado para el viernes". Si bien, la sociedad aeroespacial no ha definido una fecha nueva para el despegue, pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de esta misión, que llevará por quinta ocasión a un grupo de cosmonautas al espacio.

During our final vehicle check-outs, we observed one of New Shepard’s back-up systems was not meeting our expectations for performance. In an abundance of caution, we will be delaying the #NS21 launch originally scheduled for Friday. Stay tuned for further updates.

— Blue Origin (@blueorigin) May 18, 2022