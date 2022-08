Hallan fósil del primer dinosaurio acorazado que existió hace 100 millones de años

Paleontólogos descubrieron el fósil de un pequeño dinosaurio acorazado, al sur de Argentina: el ejemplar denominado “Jakapil kaniukura” habría existido hace casi 100 millones de años en la región.

Los especialistas refieren que el nombre fue elegido en homenaje a las culturas ancestrales del lugar y significa "portador de escudos".

Se trata de un nuevo linaje de dinosaurio tireóforos que evolucionó velozmente y que se expandió por todo el mundo.

"(El dinosario) es desconocido en Sudamérica. Los tireóforos se originaron hace unos 200 millones de años. Sin embargo el linaje representado por Jakapil fue el único que perduró hasta al menos unos cien millones de años atrás", explicó Facundo Riguetti, especialista del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quien también es autor del estudio, refirió una agencia de noticias internacional.

Lee también: Científicos explican por qué pensar produce agotamiento físico

El animal habría caminado erguido sobre sus patas traseras, además de contar con una fila de armaduras del cuello hasta su cola, y una cresta en la parte inferior de la mandíbula. Hasta el momento se desconoce cuál es la función de ésta última.

• Jakapil kaniukura •

here is the first thyreophoran from Argentinian Patagonia

Such an honour work with Sebastian Apesteguia, Facundo Riguetti and Mauricio Álvarez to achieve this reconstruction.#blender #blendercommunity #paleoart #paleontology #Jakapil #Argentina pic.twitter.com/Hf4ZphlWsH

— PaleoGDY (@PaleoGDY) August 11, 2022