MTU: ¿qué pasa si no actualicé el limite de transferencias después de la fecha establecida?

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

¿Cuándo ver "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro?

¿Cuándo ver la superluna de Cosecha 2025 en México?

Beca Benito Juárez 2025: conoce el paso a paso para registrarte en el programa hoy, 1 de octubre

Este 1 de octubre falleció a los 91 años , científica que dedicó su vida al estudio de los chimpancés y revolucionó en su campo al demostrar que los animales “tienen sentimientos, emociones e inteligencia”, hecho que reconoció como su máximo legado, en un encuentro que sostuvo con medios mexicanos la semana pasada.

The Jane Goodall Institute comunicó que la primatóloga murió por causas naturales en California, donde estaba de visita como parte de su gira en Estados Unidos.

melc

