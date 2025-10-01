Este 1 de octubre falleció a los 91 años Jane Goodall, científica que dedicó su vida al estudio de los chimpancés y revolucionó en su campo al demostrar que los animales “tienen sentimientos, emociones e inteligencia”, hecho que reconoció como su máximo legado, en un encuentro que sostuvo con medios mexicanos la semana pasada.

The Jane Goodall Institute comunicó que la primatóloga murió por causas naturales en California, donde estaba de visita como parte de su gira en Estados Unidos.

(En breve más información)

melc