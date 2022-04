¿Dónde ver el eclipse solar del 30 de abril?

Mañana 30 de abril se avistará un eclipse solar parcial desde las 6:45 p. m. hasta las 10.37 p. m. (UTC) , de acuerdo con Time and Date, un espacio que se dedica a a la meteorología y astronomía. Sin embargo, no podrá ser visto desde nuestro país. Aquí te contamos dónde ver este espectáculo nocturno.

El eclipse sólo será visto en América del Sur, la Antártida, los océanos pacífico y austral, señaló la NASA, pero para los fanáticos mexicanos de estos fenómenos naturales la opción es verlo a través de una transmisión virtual.

El canal de Youtube Gyaan ki gareebi, que también maneja temas astronómicos y espaciales, realizará la transmisión en vivo, a partir del inicio del eclipse, según señaló en su cuenta de Twitter.

Thank-you @ABPNews for linking my live stream on your latest blog . I will surely stream the Eclipse on YouTube channel . pic.twitter.com/BIylLYGFth

— Gyaan ki gareebi (@gareebi_ki) April 26, 2022