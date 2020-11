Donald Trump se adjudica el éxito del lanzamiento de la SpaceX

El todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el éxito del lanzamiento de la SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional.

El mandatario aseguró en su cuenta de Twitter que fue gracias a su administración que una vez más la NASA se convirtió en el centro espacial más avanzado, o como él lo llamó "más hot" del mundo, ya que según él cuando tomó el mandó del vecino país del norte, dicho lugar era un total desastre.

"¡Un gran lanzamiento! @NASA era un desastre cerrado cuando asumimos el control. ¡Ahora es de nuevo el centro espacial más “hot” y más avanzado del mundo, por mucho!", escribió Trump.

También lee: La histórica misión de la NASA y SpaceX despega rumbo a la EEI

A great launch! @NASA was a closed up disaster when we took over. Now it is again the “hottest”, most advanced, space center in the world, by far! https://t.co/CDCGdO74Yb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020