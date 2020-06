Día Mundial del Medio Ambiente. Tips para conservar el medio ambiente

En el Día Mundial del Medio Ambiente repasamos algunos ejercicios que contribuirían a cuidar el planeta, como disminuir el consumo de carne, optar por la economía circular, acción que permite que los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, entre otros.

Ante la velocidad con la que progresa el cambio climático, cada acción cuente. Expertos insisten en la importancia de recordar las "tres R" de la ecología: reciclar, reutilizar y reducir. por lo que te presentamos una serie de recomendaciones que son viables para la vida cotidiana.

Conserva tu teléfono celular el mayor tiempo posible

Se recomienda pensar si es realmente necesasrio adquirir un nuevo teléfono, consola o computadora. Recuerda que el mismo equipo podría repararse y reutilizarse, lo cual disminuiría la enorme cantidad de dispositivos que terminan acumulados en hogares o basureros provocando una amenaza al medio ambiente y a la salud.

Consume de manera responsable

Adquiere productos locales, esto contribuye a la economía y a la protección del medio ambiente al evitar transporte y envasado. Otra recomendación es que las frutas y verduras sean de temporada.

En cuanto al consumo de carnes blancas, es prioritario comprar especies no vulnerables para evitar la extinción de peces como el atún rojo, el bacalao o el salmón.

De acuerdo a recientes estadísticas internacionales, 4 de cada 5 consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para conservar los océanos.

En cuanto a las carnes rojas, hay que tomar en cuenta la procedencia de la ganadería, la cual se puede encontrar en lugares donde los animales se concentran por millares, por lo que es necesario el cultivo de grandes superficies agrícolas, provocando la deforestación de grandes bosques en búsqueda de estos espacios. Es por esto que la ONU advirtió que para frenar el cambio climático, se debe reducir el consumo de carne.

Respeta a los animales salvajes

Muchas especies recurren a la hibernación durante el invierno; no olvides que los animales no son parte de la industria turística, evita molestarlos, es importante respetar su habitat o podrías provocar la migración de las especies, además de ello, el contacto con turistas puede hacer que queden expuestos ante enfermedades que podrían ser mortales para ellos.

Limítate a observarlos, haz el menor ruido posible y nunca te salgas de los senderos, y respeta el ecosistema por el que transitas.

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que derivado de la situación actual en que vivimos por el Covid-19, nuestro modo de viajar se verá modificado, por ello evita probar platos exóticos elaborados con carne de especies en peligro. Recuerda que la caza ilegal genera los productos o souvenirs.

Desecha los medicamentos en los contenedores adecuados

Los antibióticos, estimulantes, analgésicos y fármacos psiquiátricos que tomamos los humanos, cuando no son desechados correctamente, terminan convirtiéndose en residuos que contaminan los ríos y mares, por ello, hay que deshacernos de ellos de una manera responsable.

No introduzcas especies invasoras

Evita tener animales exóticos en casa y, si ya lo has hecho, toma precauciones para mantener sus cuidados y evitar que se liberen de forma sorpresiva, impactando en el ambiente y en las zonas urbanas no adecuadas para ellos, puesto que si estos animales se liberan a un hábitat que no es el suyo puede ser peligroso para el ecosistema y la salud humana.

fjb

.