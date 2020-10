Comunidad científica llama a manifestación en el Senado contra la extinción de fideicomisos

La red ProCienciaMx convoca a manifestarse en el Senado de la República el próximo jueves, contra la iniciativa que propone la extinción de fondos y fideicomisos, incluidos 91 relacionados con investigación científica y tecnológica.

Luego de que ayer se aprobó la iniciativa en lo general en la Cámara de Diputados, ahora la red invitó a la comunidad científica a acudir de forma individual o en grupos, al Senado de la República para exponer a los legisladores y a la opinión pública con toda claridad las razones por las que habrá afectaciones si se pierden los fideicomisos de investigación.

ProCienciaMx explicó a través de un comunicado que el sistema científico mexicano está constituido sobre la base de tres pilares: el programa de becas de posgrado, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Sistema de Fondos para Investigación.

Los fondos, de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, pueden ser institucionales, sectoriales, mixtos o regionales. Cada uno puede ser constituido como fideicomiso para que pueda cumplir con determinadas obligaciones.

“Los fideicomisos son contratos específicos en los cuales los fideicomitentes (el gobierno) entregan a un fiduciario (institución financiera) determinados bienes para que disponga de ellos para un propósito concreto y según los fines, normas y mecanismos de quien los entrega”, detalló la red.

Sin embargo especificó que algunos fideicomisos para la investigación fueron constituidos con recursos sólo gubernamentales, y otros con recursos autogenerados por los investigadores mediante proyectos en convenio con la iniciativa privada o con instituciones extranjeras.

“Los mecanismos normales de asignación de recursos por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales responden a reglas de acuerdo a las cuales deben de ejercerse en un solo año fiscal, los recursos depositados en fideicomisos pueden ser ejercidos a lo largo de varios años, una situación que es indispensable para la realización de proyectos de investigación”, señaló.

Agregó que todos los fideicomisos para la investigación son públicos, con recursos fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, aunque también están los Fondos Mixtos, mismos que están “sujetos a una doble fiscalización, una por cada uno de los dos fideicomitentes”.

La red ProCienciaMX indicó que a principios de 2020, el sistema nacional de fondos para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología se encontraba constituido por 91 fideicomisos: 27 en los Centros Públicos de Investigación, 24 Sectoriales, 35 Mixtos y 5 Institucionales.

“Todos estos fideicomisos fueron etiquetados para su desaparición en la iniciativa de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología sometida el pasado mes de mayo a la cámara de diputados. No existe en la iniciativa ninguna disposición que obligue a que los 23 mil millones de pesos que se obtengan de la extinción de esos fideicomisos se reinviertan para la investigación científica. Y en caso de que estos recursos sí sean reinvertidos en este sector, ello no aumentará en nada la transparencia, ya que en el caso de ser auditados lo serán con los mismos mecanismos que cuando estaban en fideicomisos”, dijo la red.

Además, señaló, que la extinción de estos fideicomisos tiene consecuencias funestas para todo el aparato científico mexicano, porque para muchos investigadores pierden “el único mecanismo legal mediante el cual se permitía la aplicación de recursos autogenerados en sus investigaciones”.

Pero la pérdida no será únicamente para los investigadores, sino también para las entidades federativas, porque desaparecerá su único instrumento de inversión en infraestructura científica.

“La decisión de desaparecer todos los fideicomisos para la investigación científica fue sorpresiva y no se ha emitido a la fecha ninguna alternativa real para sustituirlos. En particular, la extinción de los cinco fondos institucionales del CONACYT (FIDETEC, FOINS, CIBIOGEM, FORDECYT y FONCICYT) impedirá que la institución pueda cumplir los compromisos recientemente adquiridos con la publicación de los resultados de la convocatoria “Ciencia de Frontera”. No solamente eso: cualquier nueva convocatoria de apoyo a proyectos tropezará con las restricciones de uso de recursos características del gobierno federal; es decir, todos los recursos tendrán que asignarse y ejercerse en un mismo año fiscal”.

La red añadió que no se entiende la desaparición de los fideicomisos, cuando aportan, porque por ejemplo, Sener-Conacyt Hidrocarburos y Sener-Conacyt Sustentabilidad Energética darán el 70% de los 23 mil millones de pesos recuperables.

“El Conacyt se debilitará al tener que desviar todos sus esfuerzos en la extinción de los fideicomisos, proceso largo y complejo que aún en el mejor de los casos puede tomar meses, si no es que años. Salir de la grave crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 solamente se logrará generando nuevo y mejor conocimiento en todos los ámbitos, desde la producción de vacunas y medicamentos y la formación de nuevos y mejores intensivistas, hasta el garantizar un desarrollo más igualitario, equitativo y sustentable”, dijo la red ProCienciaMx.