El Colegio Nacional divulgará ciencia a través de diversas conferencias en línea

Genética de la adaptación, el origen de la diversidad y poliploidía en las plantas son los temas que continúan este mes en el ciclo de conferencias “Universidades por la ciencia”, que organiza El Colegio Nacional y el Consorcio Universidades por la Ciencia, junto con la participación de Fundación UNAM.

En entrevista, el geofísico Jaime Urrutia Fucugauchi dijo que “la intención del ciclo es abordar temas sobre proyectos que están en desarrollo -lo que se conoce como las fronteras de la investigación-, por lo tanto eso permite tener una mirada de lo que se está haciendo en el avance científico en diferentes campos”.

El ciclo de conferencias está conformado por investigadores y estudiantes de diferentes países que pretenden “ampliar y ofrecer investigaciones y proyectos científicos al público en general”. Además, que “tiene la virtud de fomentar vocaciones para atraer a jóvenes hacia estos campos”, añadió el geofísico.

La próxima conferencia será el 11 de agosto, titulada “Genetics of adaptation in sticklebacks” (Genética de la adaptación en los peces espinosos) impartida por Catherine Peichel, de la University of Bern de Suiza. La siguiente, el 18 de agosto, “Cuatro Ciénegas un oasis que nos puede ayudar a entender el origen de la diversidad”, con la bióloga Valeria Souza, del Instituto de Ecología de la UNAM, que analizará este ecosistema, ubicado en Coahuila, donde se hallan microorganismos de hace al menos 3 mil 800 millones de años.

Por último, el 25 de agosto, la conferencia “Polyploidy in plants: Is more always better?” (Poliploidía en plantas: ¿más es siempre mejor?) con Paula Kover, del Milner Centre for Evolution de Reino Unido. Todas las sesiones se transmitirán a las 12 horas, a través de las plataformas digitales de El Colegio Nacional, como su página web www.colnal.mx, su cuenta de Facebook y canal de YouTube.

A pesar de la situación que la pandemia de coronavirus ha dejado, como impedir las conferencias presenciales, Urrutia dijo que las transmisiones en vivo son “una buena manera de aprovechar las nuevas técnicas de informática y telecomunicaciones que abren nuevas oportunidades para continuar divulgando la ciencia”.

Urrutia Fucugauchi define el ciclo Universidades por la ciencia como “un proyecto altruista, pues cada quien (conferencistas) dona parte de su tiempo y trabajo” para darle vida a la iniciativa que inició desde junio y ha tenido gran respuesta tanto en México como en Centroamérica y Sudamérica.

Las distintas conferencias, son coordinadas por Jaime Urrutia Fucugauchi, integrante de El Colegio Nacional; Dionisio Meade y Araceli Rodríguez de Fernández, de Fundación UNAM; Martín Serrano Meneses, de la Universidad de las Américas Puebla y Araxi Urrutia, de la UNAM.

De acuerdo con Urrutia Fucugauchi, los colaboradores están trabajando en la creación de un libro digital e impreso que reúna toda la información que se está exponiendo en las diversas ponencias del ciclo Universidades por la ciencia.

