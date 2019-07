Chile y Argentina esperan con altas expectativas el eclipse total de Sol

Decenas de miles de turistas aguardan expectantes el eclipse total de Sol que este martes sumirá en completa oscuridad una franja de 150 km del norte de Chile y el centro norte de Argentina, antes de perderse en el Atlántico.

En el observatrio profesional de La Silla, en medio de la llamada 'Zona Cero' de observación del eclipse total, un millar de personas entre científicos, invitados especiales y amantes de la astronomía se congregaron para vivir aquí un momento único.

"No creo que exista en el mundo un lugar mejor para ver un eclipse que La Silla, ya que es muy seco, por lo que es casi seguro que se podrá ver el Sol", dice a la AFP la australiana Betsy Clark, que llegó hasta este lugar junto a su familia.

No es usual que un eclipse total pase justo sobre un observatorio profesional. Operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO), La Silla -a 2 mil 400 metros de altura- cumple 50 años al servicio de la ciencia y se preparó desde hace años para vivir este momento.

"Muy pocas veces ha pasado que la totalidad de un eclipse se vea sobre un observatorio. La última vez que pasó esto fue el año 91, que se vio sobre el observatorio de Mauna Kea (en Hawaii)", dice a la AFP el estrónomo chileno de ESO, Matías Jones.

La coincidencia permitirá a la comunidad científica comprobar algunas teorías y poner en práctica una serie de experimentos.

"Los eclipses son una chance para poder estudiar la parte externa de la atmósfera, que es la corona, ya que la luna está tapando toda la parte central del Sol", explica este experto.

La Silla fue uno de los primeros en instalarse en el norte de Chile, que gracias a sus cielos especialmente despejados concentra hoy casi el 45% de la observación astronómica mundial, con los más potentes telescopios y radiotelescopios del mundo.

En los pueblos del interior de las regiones de Coquimbo y La Serena -a entre 500 y 800 km al norte de Santiago- se vivía este momento mágico, convertido en una fiesta popular, un siglo después de que otro fenómeno similar, ocurrido en Sobral en Brasil, permitiera a un grupo de científicos comprobar por primera vez la teoría de la relatividad de Albert Einstein y consolidar una de las mayores revoluciones de la historia de la ciencia.

"Es muy bueno ver mucha gente acá (...) Es muy importante comunicar que lo que hacemos no es tan complicado. Si no tenemos esta conexión con el público, se puede pensar que lo que hacemos es muy complicado y no es tan así", dice entusiasmado el astrónomo armenio-iraní Elyar Sedaghati, a punto de vivir su primer eclipse total de Sol.

Aunque el eclipse de este martes, iniciado en el Pacífico, se podrá observar en buena parte de Chile, la "zona cero" se sitúa en una franja de 150 kms, donde el día luminoso dará paso a una breve noche de unos 2 minutos y 36 segundos a partir de las 16H38 locales (20H38 GMT).

Las autoridades esperaban a más de 300 mil personas solo en las regiones de Coquimbo y Atacama.

En Santiago, donde la luna cubrirá el 92% de un sol en retirada en pleno invierno austral, el evento solar se aguardaba también con espectación.

Los colegios concluían su jornada antes para que los estudiantes puedan participar en los múltiples talleres y actividades lúdicas y educativas en torno al fenómeno, al igual que muchos lugares de trabajo.

A última hora, muchos buscaban desesperadamente lentes especiales para observar con seguridad el fenómeno.

En el norte, las autoridades diseñaron un plan especial de tránsito. La ruta que conecta el aeropuerto con la ciudad de La Serena y el camino interior para ir hasta el Valle del Elqui, donde está el poblado de Vicuña -otro punto importante de observación-, tenía un solo sentido. El caos más temido, no obstante, es el regreso tras el eclipse.

"Lo más difícil es el retorno. Todo fluye al mismo lugar y en ese caso la infraestructura no da abasto", dijo el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a medios locales.

La pequeña localidad de La Higuera -a unos 50 km de distancia de La Serena- será el epicentro del eclipse, que los científicos esperan provoque alteraciones en la fauna y cambios físicos.

En el momento de umbra (mayor sombra), "toda la fauna que va a haber en el lugar va a reaccionar, porque ellos reaccionan a la luz. Baja la temperatura (...) y también hay efectos físicos: una brusca baja de temperatura genera diferencias de presión y una pequeña brisa", explica a la AFP el astrónomo Luis Barrera, director del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Ciencias de la Educación (Unce).

Aquí, donde los habitantes dieron en el pasado una fiera lucha contra la construcción de la mina de cobre y hierro Dominga, en defensa de los amenazados pingüinos de Humboldt, nunca antes había llegado tanta gente.

Tras visitar La Silla, ubicado en las cercanías de La Higuera, el presidente chileno Sebastián Piñera se trasladará hasta La Higuera para ver el eclipse junto a niños y familias.

Algunas aerolíneas han fletado aviones con invitados especiales para ver el eclipse desde el cielo.

nrv