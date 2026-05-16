Ciudad de México, a 15 de mayo de 2026

Sr. David Aponte

Director General Editorial

El Universal

Presente

Estimado Sr. Aponte,

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, queremos expresar nuestro extrañamiento respecto de la nota titulada “Proyecto UNAM: Riesgo con los edulcorantes light”, publicada hoy en la sección Cultura del prestigioso diario que usted dirige, la cual está firmada por Roberto Gutiérrez Alcalá, en la que se hacen aseveraciones imprecisas sobre el uso de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías.

Por ello, y como representante de la Asociación Internacional de Edulcorantes (International Sweeteners Association), organización global sin ánimo de lucro con fines científicos, creada hace más de 40 años, que representa a proveedores y usuarios de edulcorantes bajos en calorías/sin calorías, incluidos los fabricantes de edulcorantes de mesa, consideramos importante compartir con sus lectores y seguidores las siguientes precisiones, con la finalidad de que cuenten con información comprobada y basada en evidencia, respecto a la seguridad de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías.

• La sucralosa, el aspartame y la sacarina son seguros para toda la población.. Los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías se encuentran entre los ingredientes alimentarios más exhaustivamente investigados. Los organismos reguladores de seguridad alimentaria, tanto a nivel mundial como nacional, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), confirman su seguridad y autorizan su uso. Las evaluaciones de seguridad más recientes fueron realizadas por la EFSA, que recientemente reafirmó conclusiones positivas sobre la seguridad de la sacarina (2024), el acesulfame-K (2025), el neotamo (2025) y, hace dos meses, la sucralosa (2026). En todos los casos, la agencia de la UE reconfirmó que son seguros y que su consumo permanece dentro de las Ingestas Diarias Aceptables (IDA) establecidas. El concepto de IDA y los factores de seguridad incorporados garantizan que todas las poblaciones sean consideradas con un margen de seguridad suficiente.

● El artículo sugiere que la investigación establece un posible vínculo entre el consumo de sucralosa y el cáncer de colon; sin embargo, esto no está respaldado por la evidencia presentada. De hecho, los estudios citados no justifican en conjunto dicha conclusión. En particular, dos de los estudios referenciados no analizaron el cáncer de colon, mientras que el tercer estudio, realizado en animales, presenta limitaciones al basarse en un modelo murino de cáncer colorrectal asociado a colitis, el cual no replica la complejidad de la enfermedad en humanos. Asimismo, la dosis y la forma de administración no reflejan patrones realistas de consumo en humanos, lo que podría exagerar los efectos observados

• Respecto a las afirmaciones del artículo sobre que el consumo de sucralosa durante el embarazo y la lactancia podría generar citocinas proinflamatorias, basadas en el estudio de Aguayo-Guerrero et al. (2023), es importante destacar que una limitación clave de este estudio es su diseño transversal y observacional. Este tipo de diseño de estudio impide establecer conclusiones causales sobre la relación entre la ingesta materna de sucralosa y los resultados en los recién nacidos, ya que las asociaciones observadas pueden estar influenciadas por factores de confusión no medidos. Factores relevantes como la calidad general de la dieta, el nivel socioeconómico y otros hábitos de vida no fueron completamente considerados, lo que podría sesgar los resultados.

● Adicionalmente, en febrero de 2026, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó la conclusión de su evaluación de seguridad más reciente sobre la sucralosa, reconfirmando su seguridad dentro de la Ingesta Diaria Admisible (IDA) establecida. Este dictamen confirmó que la exposición de los consumidores se mantiene dentro de límites seguros bajo condiciones habituales de uso.

● Cabe destacar que los expertos independientes de la EFSA consideraron la totalidad de la evidencia científica disponible, incluidos estudios sobre efectos en la salud a corto y largo plazo, procesos de fabricación y niveles de exposición dietética, constituyendo así una de las revisiones más exhaustivas de la sucralosa realizadas en los últimos 20 años. La evaluación de seguridad de la EFSA también consideró a grupos de población sensibles, incluidas las mujeres embarazadas.

Finalmente, es importante recordar que, como parte de una dieta balanceada y un estilo de vida saludable, la sucralosa y otros edulcorantes bajos en calorías/ sin calorías pueden ser herramientas útiles para contribuir a los objetivos de salud pública relacionados con la reducción del consumo de azúcar y, en última instancia, ayudar al control del peso, el manejo de la diabetes, así como a la salud dental.

En conjunto, consideramos que el encabezado de la nota extrapola y magnifica hallazgos preliminares que no permiten establecer conclusiones causales sobre riesgos para la salud humana.

Agradecemos su atención y la oportunidad de expresar nuestra aclaración al respecto de la información ante sus audiencias. Asimismo, reiterarle la seguridad de nuestra entusiasta colaboración y respuesta para corroborar, contrastar y verificar cualquier tema relacionado con los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías, y con ello contribuir a una conversación pública respetuosa, informada y basada en evidencia científica.

Atentamente,

Laura Miranda

Directora para LATAM de la International Sweeteners Association