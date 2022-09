La NASA atrasó hasta el próximo lunes 5 de septiembre el lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida) de la misión lunar no tripulada Artemis I, debido a una fuga detectada en el conducto para proveer de combustible al cohete SLS.

Se trata del segundo aplazamiento por razones técnicas de la misión que marca el inicio de la carrera para una futura colonización del satélite terrestre.

La ventana de lanzamiento de dos horas para el lanzamiento de hoy se abría a las 14:17 horas locales (18:17 GMT).

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

— NASA (@NASA) September 3, 2022