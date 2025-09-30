MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Experiencias El Universal
Aviso Oportuno
El constructor de la paz
Cartón de CHELO
Cartón de CHELO
CHELO
| 30/09/2025 |
04:58 |
Actualizada
30/09/2025 04:58
CHELO
Ver perfil
Más Información
Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd
Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa
Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados
Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años
Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios
Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos
¿Por qué se inunda tanto Iztapalapa? Esto dice el Gobierno de CDMX
Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana
Cartón de CHELO
TEMAS RELACIONADOS
El Universal
Cartones
Noticias según tus intereses