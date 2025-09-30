Más Información

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

¿Por qué se inunda tanto Iztapalapa? Esto dice el Gobierno de CDMX

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

Cartón de CHELO
