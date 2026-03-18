Durante la mañana de este miércoles 18 de marzo se reportaron fallas en la red social X, debido a que tanto en el navegador como en su aplicación tarda en cargar cualquiera actualización.

De acuerdo con Downdetector, hay reportes de que desde las 8 horas de este día presentó fallas en la aplicación, el sitio web y el feed.

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El reporte de fallas por parte de los usuarios de la red social se ha mantenido en aumento.

Se trataría de la segunda caída de X en lo que va del mes, debido a que durante la noche y madrugada del 9 y 10 de marzo también presentó problemas.

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