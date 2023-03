Venta de autopartes crece 53% a través de e-commerce

Conseguir una refacción o accesorio para el auto mediante una plataforma en internet, además de la facilidad de recibirla a domicilio, ha detonado el comercio electrónico de autopartes.

El año pasado la venta de autopartes creció 53% en comparación con 2021 en Mercado Libre, mientras que la venta de accesorios para vehículos aumentó 48% en el mismo periodo.

Amelie Mossberg, líder de Autopartes en Mercado Libre, dijo que la plataforma vendió 21 millones de piezas en 2022, el equivalente a 2 millones al mes, con lo que se alcanzó 60% de participación en el mercado de autopartes en línea.

“El mercado de repuestos tiene un valor de 29 mil millones de dólares en México y, por la cantidad de vehículos en circulación en el país, tenía mucho sentido que ofreciéramos la venta de autopartes”, mencionó Mossberg en entrevista con EL UNIVERSAL.

Al igual que en México, en Brasil y Argentina la división de autopartes también es de las categorías más importantes para Mercado Libre.

Mossberg detalló que, debido a la pulverización de la industria, es difícil determinar lo que más se vende, pero hay categorías como motor, iluminación, suspensión, carrocería, accesorios para el exterior y accesorios para interior que son las más buscadas.

“A nivel pieza, lo que más se vende son llantas automotrices y cascos para motocicletas”.

Mossberg explicó que el mercado de refacciones se puede dividir en dos: el do it yourself (hazlo tú mismo), donde el cliente compra las piezas y hace personalmente los ajustes a su auto, siendo éste el más común en EU.

El otro es el do it for me (hazlo por mí), donde el cliente paga un mecánico para que repare el auto, situación que es más común en México. “Es por esto que muchos mecánicos nos usan como almacén extendido, porque piezas para un Nissan o General Motors hay muchas, pero si buscas algo para un Volvo X90 no lo vas a encontrar. Entonces, lo buscan, compran en línea y le ayudan a su cliente”, comentó.

Esto explica por qué 80% de las compras de autopartes en Mercado Libre ocurren fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El año pasado, la Confederación Nacional de Talleres de Servicio Automotriz y Similares le otorgó a Mercado Libre el premio a la mejor plataforma e-commerce, con base en una encuesta realizada a 107 mil 921 mecánicos automotrices.

Para evitar la venta de refacciones piratas, la empresa tiene más de 900 tiendas de marcas como Pirelli, Michelin, Bridgestone, LTH, Boge, Acdelco y General Motors. “Hay más de 10 mil vendedores en la sección de autopartes. Hemos asesorado personalmente a 300 de ellos, los hemos visitado y sabemos que son de marca original.