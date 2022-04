Usuarios reportan fallas de WhatsApp en México

Usurios de redes sociales reportaron la tarde de este jueves fallas en el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp.

A través de Twitter, cibernautas manifestaron su disgusto por la falla en el sistema.

Asimismo, la aplicación de mensajería aseguró que ya se encuentra trabajando en una solución al problema.

"Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia", se lee en el tuit.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022