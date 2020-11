Un Nobel “enjaulado”

A pesar de que ya pasó el gran confinamiento, pero en espera de un remedio para controlar la pandemia del Covid-19, no queda más que vivir en videoconferencias y en medio de una recuperación enjaulada. Nos dicen que eso fue lo que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, explicó en su conferencia magistral por enlace virtual en la convención anual de los ejecutivos de finanzas del IMEF. Nos cuentan que dijo que aquellos que viven en plataformas como Zoom, al igual que él, pasan el mayor tiempo conectados para lidiar con el coronavirus. Por eso, dijo que ha habido una discusión en Estados Unidos sobre lo que se ha definido como “la recuperación enjaulada”, en la que a los ricos les va bien, pero no tanto a los que menos tienen. Quienes están en la parte baja de la pirámide han muerto por Covid-19 o están desempleados, lamentó.

Autocrítica sube de tono

Nos dicen que las diferencias al interior del gabinete de Andrés Manuel López Obrador se dejan ver cada vez más en los discursos del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien dijo a estudiantes de la Universidad Panamericana que es necesario alinear el gabinete para no estorbar a las inversiones que llegan al país, pues sólo con esos capitales va a crecer la economía, pero faltan certidumbre y reglas claras. Incluso, por momentos dijo que “como empresario” es claro que el gobierno debe dar estabilidad y que el sector privado no debe andar “defendiéndose” del sector público. Para Romo, esta administración recibió al país con muchos problemas por arreglar y falta dinamismo para corregir el pasado, no hay certeza y hay decisiones contradictorias, reconoció. Desde el sector privado, nos dicen que están de acuerdo con ese diagnóstico.

Rezago en Cofepris

Nos cuentan que en lo que va de esta administración no se ha entregado registro sanitario a ningún medicamento de patente, es decir el permiso de comercialización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, que dirige Cristóbal Thompson, tiene 27 medicamentos pendientes de respuesta por parte del Comité de Moléculas de la Cofepris, además de 150 permisos de importación pendientes de liberación por parte de las autoridades, lo que impacta el proceso de producción y entrega de un medicamento o terapia. Para darse una idea de la burocracia, entre 2017 y 2018 la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos aprobó 33 medicamentos de patente en 240 días, mientras que la Cofepris solo aprobó 13 en 280 días.