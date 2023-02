Último Boeing 747 traza una corona en su ruta a manera de despedida

El último ejemplar de los aviones Boeing 747, que había sido entregado a la aerolínea estadounidense Atlas Air, realizó su primer vuelo y en su ruta trazó una corona junto al icónico número que identifica al modelo, a modo de homenaje hacia esta "Reina de los Cielos" que revolucionó el transporte aéreo.

Fue desde la noche del martes cuando Boeing Airplanes compartió un video que muestra la colosal aeronave, acompañado de un texto en inglés donde sugería que el viaje rendiría tributo a este icónico modelo.

"La última Reina de los Cielos despegará pronto con @AtlasAirWW. Manténganse atentos para el despegue y para conocer el plan de vuelo, el cual rendirá tributo a su legado", escribió la compañía en redes sociales.



The last #QueenOfTheSkies will soon take flight with @AtlasAirWW. Stay tuned for the flyaway and a peek at the flight plan that will pay tribute to its legacy. #ThankYou747 pic.twitter.com/piGK3mRIcP — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) February 1, 2023

Al día siguiente se revelaron las imágenes del despegue, el cual ocurrió en el aeropuerto de Paine Field; en éstas se aprecia cómo el último Boeing 747, con la "joroba" que caracteriza al modelo, se alza sobre las tierras del estado de Washington.



And she's off! The final 747 took off this morning to join @AtlasAirWW's fleet. #QueenOfTheSkies pic.twitter.com/pZvX9AkKGw — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) February 1, 2023

Luego, a través del servicio de datos y seguimiento de vuelos FlightAware, varios cibernautas notaron el "tributo" del que hablaba la empresa: durante su trayecto, el avión realizó una serie de maniobras para dibujar el número 747 dentro de una corona, y después continuó su camino hacia el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky.



"Aquí está el plan de vuelo que siguieron los pilotos de Atlas Air para la entrega del último 747. Junto al nombre, se aprecia una corona, como guiño a la icónica 'Reina de los Cielos'", tuiteó Boeing, junto a una imagen del trayecto.

Here's the flight plan that @AtlasAirWW's pilots took for the final 747 delivery. Along with the model name, you'll see a crown as a nod to the iconic #QueenOfTheSkies. pic.twitter.com/wfqMxPErJ0 — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) February 1, 2023

"De los aviones más importantes de toda la historia"

Previamente, durante la entrega de este avión, miles de personas —entre ellos muchos trabajadores y exempleados del gigante aeronáutico, pero también representantes de aerolíneas y del sector aéreo— se habían dado cita en la planta que la empresa tiene en Everett, Washington, para asistir a una ceremonia que fue retransmitida en directo a través de internet.

Dentro de un gigantesco hangar, los participantes compartieron y escucharon historias sobre el desarrollo del aparato y rindieron tributo, entre otros, a los "Increíbles", el grupo de responsables de crear el que es probablemente el modelo de avión de pasajeros más conocido del mundo.

"Estamos hablando de uno de los aviones más importantes de toda la historia", explicó en un video Mike Lombardi, el responsable de los archivos de Boeing, que destacó sobre todo cómo el 747 "democratizó" los vuelos.

"Por su tamaño, su alcance y la economía de este avión, gente corriente alrededor del mundo pudo comprar billetes y volar en un 747", apuntó Lombardi.

Este último 747, el número mil 574 fabricado por Boeing, se ensambló durante los últimos meses del año pasado en Everett, en la misma planta en la que se han construido todas las unidades de este modelo.

Esa fábrica está considerada el mayor edificio del mundo por volumen y se creó expresamente para producir el 747, el primer "jumbo" que surcó los cielos, un gigante de hasta 250 pies de largo (76.2 metros) y con más de 224 pies (68.4 metros) de envergadura.

Desarrollo y características del Boeing 747

El 747 fue el primer avión comercial con doble pasillo y, gracias a su capacidad para más de 400 pasajeros, está considerado como uno de los responsables de abaratar el transporte aéreo y acercarlo a las masas.

Su desarrollo arrancó a mediados de los años 60 por encargo de la aerolínea Pan American, y desde el principio se concibió como un avión tanto para pasajeros como para carga, lo que dio pie a su joroba delantera, el elemento más característico de su diseño.

El 747 se convirtió en una gran sensación: un avión mucho mayor que los vistos hasta entonces, con una lujosa cabina superior y un gran alcance que lo hacía ideal para los viajes transatlánticos.

Su primer vuelo comercial llevó en 1970 a más de 300 pasajeros de Pan Am entre Nueva York y Londres, y el modelo fue inmediatamente un gran éxito de ventas.

El 747, con distintas actualizaciones, se mantuvo durante décadas como el avión de pasajeros más grande del mundo, hasta que en 2005 comenzó a volar el Airbus A380.

En años recientes su uso ha ido perdiendo fuerza en favor de naves más pequeñas y eficientes, sobre todo para el transporte de pasajeros, aunque sigue siendo bastante habitual para mercancías y se espera que continúe operando durante años.

A su leyenda contribuye, entre muchas otras cosas, haber sido desde 1990 el modelo elegido por la Casa Blanca como base de sus dos Air Force One, las aeronaves acondicionadas de forma especial para los viajes del presidente de Estados Unidos.



Con información de EFE

