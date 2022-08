Tribunal niega amparo a Interjet, comienza remate de los bienes

El sindicato de Interjet informó que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito negó el amparo promovido por la aerolínea en contra del laudo que la condena a pagar mil 800 millones de pesos en diversos salarios y prestaciones a los trabajadores en huelga.

Lo anterior, deja la vía libre para comenzar con el remate de bienes de la empresa.

“El Tribunal Colegiado, al igual que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), confirmó que Interjet fue la responsable de haber llevado a los trabajadores a estallar un movimiento de huelga.

Lee también Interjet se ampara para no pagar sueldos a trabajadores en huelga

“Es decir, confirmaron que la imputabilidad de la huelga es única y exclusivamente responsabilidad de Interjet y reafirmaron la obligación de Interjet de pagar los salarios y prestaciones adeudados, además de los salarios caídos”, indica un comunicado de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el cual agrupa a los casi 5 mil trabajadores de Interjet.

La Sección 15 detalló que, desde su punto de vista, esta decisión es definitiva e inatacable, ya que en contra de la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Colegiado no podría legalmente promoverse un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, el sindicato comentó que durante los meses que transcurrieron entre que se dictó el laudo y se resolvió el amparo, se solicitó y obtuvo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el requerimiento de pago y/o embargo del monto consignado en el laudo.

“Lo anterior se traduce en que ya se embargaron en definitiva y a favor de todos ustedes diversos bienes de la empresa con los que esperamos se les pueda pagar el mayo monto posible”, señala el comunicado.

Entre los bienes embargados se encuentra la marca comercial Interjet y otros bienes de activo fijo que se encontraban en las instalaciones de la empresa.

Lee también Volaris cancelará nueve rutas no rentables en el AICM

Por lo tanto, “les informamos que estaremos entrando próximamente a la etapa de remate de bienes, en la que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos nombrará un perito para hacer la valuación de los bienes embargados para su posterior remate”, indicó el sindicato.

La Sección 15 también informó que el proceso de concurso mercantil al que está sujeta la empresa sigue igual, es decir, no se ha dictado sentencia en la que se declare a la empresa en concurso mercantil y, por lo tanto, el concurso mercantil no ha iniciado.



“De parte de los trabajadores nada nos daría más gusto que ver a Interjet tener éxito en su reestructura y verla volar nuevamente; sin embargo no detendremos el proceso seguido por los trabajadores por el solo hecho de escuchar repetidas promesas de reestructura”, apuntó el sindicato.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr