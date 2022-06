También piden prórroga para carta porte

Luego de los dolores de cabeza que provocó la obtención de la constancia de situación fiscal, los transportistas siguen padeciendo por la exigencia de emitir el complemento digital de la factura, conocido como carta porte para el traslado de mercancías, que será obligatoria a partir de octubre próximo.

Según expertos, sobre todo los pequeños transportistas y sus clientes aún no están listos, y temen no sólo por las sanciones de entre 17 mil y 97 mil pesos que se les aplicarán por incumplir, sino también porque el documento contiene datos sensibles, en medio de un clima de inseguridad pública en todo el país.

Ante ello, la contaduría organizada del país pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer extensiva la prórroga que otorgó a la factura electrónica 4.0 hasta el 1 de enero de 2023.

“Seguimos solicitando a la autoridad de manera muy respetuosa que se homologue el plazo, ya que se hizo con la facturación 4.0”, dijo la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Laura Grajeda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, manifestó que al igual que sucedió con la constancia fiscal, la carta porte también representa un desafío para los contribuyentes.

Actualmente hay un universo de 80 millones de contribuyentes, de los cuales 2.2 millones son empresas y 12.5 millones personas físicas que realizan actividad empresarial, detalló, para dar dimensión al problema.

“Consideramos que un gran número de quienes realizan actividades empresariales trasladan bienes y mercancías con la obligación de emitir el complemento carta porte”, señaló.

PASAPORTE DE MERCANCÍAS

El SAT ha destacado que muchos ya están preparados, pues en los dos primeros meses del año había cerca de 60 mil contribuyentes que ya emitían facturas con el complemento carta porte.

Se trata de empresas grandes de traslado de valores, mensajería servicios integrales de logística, distribuidores a punto de venta, incluido Petróleos Mexicanos, así como transportistas de renombre, y algunas aerolíneas, ferries, marítimas y de ferrocarriles.

Aunque la carta porte en su versión digital, conocida como el pasaporte de las mercancías, entró en vigor desde el 1 de enero, hay un periodo de transición que acaba en septiembre y la hará obligatoria a parir de octubre.

Sólo los contribuyentes del sector primario tendrán un mes más, es decir todo octubre, para circular sin la porte, favorecidos con las medidas del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

El SAT también ha hecho énfasis en que ninguna autoridad local puede detener o multar a los transportistas que no la tengan, ya que es una facultad federal.

Grajeda dijo que cuando inicie formalmente la facturación electrónica con carta porte, cualquier autoridad marítima, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, puede incautar la mercancía o tipificarla de contrabando si no cumple con esta disposición.

Además, se pone en riesgo la integridad física de contribuyentes, porque la factura electrónica para el traslado contiene datos sensibles.

Este miércoles, el SAT anunció que una nueva prórroga hasta enero de 2023 para la facturación bajo la nueva versión 4.0, que incluye a los recibos de nómina.

Con ello, dio la facilidad para que el trabajador proporcione de manera directa a la empresa sus datos como Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y código postal de su domicilio, sin necesidad de entregar la constancia de situación fiscal.

¿ES FÁCIL?

Del otro lado de la moneda, a raíz de esta nueva disposición, surgieron aplicaciones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que se dedican al transporte terrestre.

Be Go, es una es una plataforma que conecta carga con transporte disponible, que opera en México y Estados Unidos, y cuya misión es acelerar la digitalización del comercio internacional y mejorar la vida diaria de los que se dedican a ello.

Al identificar que 97% de las pequeñas y medianas empresas de transporte no están preparadas para la nueva regulación, los hermanos Iván y Jasiel Cárdenas idearon la automatización de la carta porte en Be Go.

“Los que tienen los recursos y tecnología son los que están preparados para la carta porte”, dijeron en entrevista.

Es fácil utilizar la aplicación, aseguraron, puesto que lleva de la mano a los usuarios, además de que es segura.