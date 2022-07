Las quejas laborales que inició Estados Unidos contra México tuvieron su origen en “malos procesos de legitimación” de Contratos Colectivos de Trabajo en empresas exportadoras, por lo que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dio importancia y cuidado al proceso.

Sobre todo, añadió, porque la legitimación debe darse antes del 1 de mayo de 2023 y no habrá prórrogas: “No se prevé un plazo adicional, ahí escuchamos que muy probablemente se va a ampliar porque no les va a dar tiempo, no”.

“El plazo va a vencer el primero de mayo del 2023, no ir pensando en depositar en la posibilidad de que se amplié, simplemente les digo que para que se amplíe tendría que pasar por la Cámara de Diputados porque está en los plazos transitorios y también está en el anexo 23A del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”, refirió.

Durante el Curso de capacitación laboral Proceso de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alcalde explicó que las pocas quejas que han tenido en materia internacional, “se han venido relacionando con malos procesos de legitimación, entonces, no hay porque poner un proceso de esta naturaleza en riesgo, cuando lo podemos hacer muy bien, muy cuidado, y lo podemos hacer de manera conjunta”.

Ello porque el gobierno de Estados Unidos inició, del 1 de julio de 2020 en que entró en vigor el T-MEC a la fecha, cuatro casos de Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra México, el de General Motors, Tridonex, Panasonic y Teksid.



“Es muy importante que desde la más alta dirección puedan dar acompañamiento, es un procedimiento importantísimo”, sobre todo considerando que solamente quedan 10 meses para hacerlo", señaló.

Dijo que se estima que hay 550 mil Contratos Colectivos de Trabajo pero de esos solamente se han legitimado al 23 de junio 4 mil 942; sin embargo, no se espera que se legitimen todos porque algunos se hicieron para alguna obra que ya concluyó, en tanto que otros no son auténticos.

“Tenemos 10 meses para realizar este procedimiento y una vez vencido el plazo, es decir, el primero de mayo, todos los contratos colectivos que estén depositados en el Centro Federal (de Conciliación y Registro Laboral) pero que no hayan sido legitimados van a quedar anulados, con la certeza y garantía de que los que sí se legitimaron son los auténticos, con la certeza y la garantía de que los que sí se legitimaron son auténticos”, expuso.



Afirmó que se tiene la capacidad operativa para apoyar en la legitimación de los contratos, por lo que pidió a los sindicatos y patrones “que tengan la tranquilidad, que tenemos la capacidad operativa de estar en los distintos lugares”.

La secretaria dek Trabajo explicó que “más del 96% de los proceso de legitimación, es decir, de esos 4 mil 800 consultas, los trabajadores dicen sí, pero también pueden decir no, entonces en ese sentido estos ejemplos que tenemos de cuando los trabajadores han dicho no, entonces da mucha luz para que tengamos tranquilidad”.

De no aprobarse los contratos, ya sea en asamblea o que no se legitimen, entonces dejarán de tener validez y los trabajadores tendrán como respaldo su contrato individual, así que, expresó, ya no se podrá hacer como antes, cuando un sindicato llegaba con la idea de iniciar un proceso de huelga sin representar a nadie, con la finalidad de extorsionar al patrón. Actualmente se requerirá de una representación mínima de 30% para que pueda representar a los trabajadores.

Por su lado, el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que al 23 de junio se tiene un millón 551 mil trabajadores consultados para legitimar sus contratos, de 2 mil 547 sindicatos, gracias a lo cual se legitimaron 4 mil 942 contratos colectivos.

