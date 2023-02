Superpeso va para largo; no descartan que paridad se acerque a 18.00 por dólar

El buen comportamiento que ha registrado el peso mexicano en semanas recientes podría mantenerse e incluso no se descarta que siga apreciándose, de acuerdo con estimaciones de CIBanco.

“¿Hasta dónde puede bajar la cotización cambiaria del peso mexicano? Aunque no es nuestro escenario base, en el corto plazo no se puede descartar que busque acercarse hacia el psicológico de los 18 pesos, nivel no observado desde abril de 2018”, dijo la firma.

En el análisis “peso mexicano fuerte, por un tiempo mayor a lo anticipado”, CIBanco destacó que el peso mexicano sigue sorprendiendo al continuar en este inicio de 2023 con su tendencia de apreciación y por momentos acercarse la paridad a 18.30 por dólar, su mejor nivel en más de cuatro años.

“En lo que va del año el avance de la moneda mexicana es cercano a 6%. después del peso chileno, es la divisa con el mejor comportamiento entre las economías emergentes. La moneda sigue sorteando de buena forma la posibilidad de mayores subidas de tasas de interés por parte de Estados Unidos, y desligándose de la mayoría de los activos riesgosos”, destacó.

De acuerdo con la firma financiera, los inversionistas en pesos están sobrevalorando las buenas noticias sobre inflación en Estados Unidos y son complacientes con los riesgos. En ese sentido, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, el cual se amplió después de la última decisión del Banco de México al sorprender con un alza de 50 puntos base, se mantiene como el factor central que justifica el buen ánimo hacia el peso mexicano.

Reserva Federal

Incluso, añadió, ha pasado algo parecido que, con la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que los comentarios de algunos integrantes de la Junta de Gobierno de la autoridad mexicana han sido encaminados a decir que podría alcanzarse un nivel mayor de tasa de interés de fondeo en los próximos meses a lo que originalmente se había pronosticado.

CIBanco consideró que en las próximas semanas, la cotización andará alrededor de 18.60 pesos por dólar en promedio. En este sentido, en el corto plazo no se vislumbra un catalizador que pudiera cambiar radicalmente la postura favorable sobre la moneda mexicana.

“En términos de datos económicos, los más relevantes siguen siendo los de empleo e inflación en EU. En el caso de los precios estadounidenses, si bien el dato de enero es un primer aviso de que el camino para el control total de la inflación no está fácil, no consideramos que implique un cambio respecto al pronóstico de constante moderación en la tasa anual de inflación a lo largo del 2023. Cifras por arriba de lo pronosticado, sí podrían presionar un poco al peso, pero de forma temporal y limitada”, explicó.

