Por segundo año, el salario mínimo general amplió su ventaja respecto al sueldo promedio del empleo informal, según estimaciones elaboradas con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi y datos del Coneval.

Al inicio de este gobierno el ingreso laboral en la informalidad era 49.8% superior al salario mínimo, pero a causa de los fuertes aumentos de este último, el valor de ambas percepciones se igualó a principios de 2022 y en el primer trimestre de 2023 el sueldo medio de empleados informales ya era 7.7% menor.

Sin embargo, este año la brecha creció. De enero a marzo de 2024 se estima que el sueldo promedio de los informales era de 6 mil 374 pesos mensuales, cifra 14.6% inferior a los 7 mil 468 pesos en que quedó el salario mínimo general tras el aumento aprobado de 20%.

Sueldo informal se rezaga respecto al salario mínimo. Fuente: Inegi

De 2018 a 2024, el salario mínimo en la formalidad prácticamente se ha duplicado, con un alza de 109%, descontando la inflación, mientras que el ingreso en la informalidad aumentó alrededor de 19% en el mismo periodo, y representa la mitad del sueldo promedio en el sector formal.

Esta desigualdad afecta a 32.5 millones que trabajan de manera informal, es decir, sin prestaciones ni seguridad social, quienes representan 54% de la población ocupada del país y están al margen de las mejoras salariales logradas en el sexenio para el sector formal.

Más desigualdad

Pese a que los sueldos en la informalidad no se han estancado y se beneficiaron de manera marginal de las alzas al salario mínimo, eso no invalida su precariedad, pues no tienen el mismo nivel de ingreso ni prestaciones o seguridad social, condiciones con las cuales sí cuentan los empleos formales, advirtió Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

“Aunque el ingreso informal también ha aumentado, la diferencia entre quienes ganan el salario mínimo en el sector formal y los informales se ha ampliado”, dijo.

“Hasta cierto punto, el salario mínimo puede generar desigualdades entre formales e informales, y eso no es algo que se desee; lo que se busca es que todos los que tienen bajos ingresos mejoren, y no preferentemente quienes están en el sector formal”.

En la informalidad no sólo hay menores ingresos, sino que son más inciertos, agregó.

“Eso ocurrió sobre todo en la pandemia, cuando el sector informal fue el más castigado de la economía. Quienes pudieron mantener cierto nivel de ingreso y de empleo fueron los del sector formal”, afirmó De la Torre.

Adicional al ingreso, otro elemento que limita el desarrollo de las personas en la informalidad es la falta de acceso a servicios de salud, que los hace vulnerables a enfermedades y accidentes, lo que puede traducirse en menores ingresos futuros, alertó.

Además, la mayor parte de la capacitación laboral se da en la formalidad, lo que significa que los trabajadores informales tienen menos prospectos de mejorar su capacidad productiva y la posibilidad de conseguir un empleo mejor pagado.

En su opinión, todos esos elementos hacen que la informalidad sea el elemento más importante que frena la movilidad social.

El gran ausente

Tomando en cuenta las campañas para renovar la Presidencia, la informalidad es uno de los grandes temas ausentes en la discusión de los problemas estructurales que persisten en la economía, señaló Axel González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos?

En su opinión, más que mejorar los ingresos de las personas en la informalidad, el cambio estructural debe reducir la población ocupada en ese sector.

“Hay que entender lo específico que puede llegar a ser la informalidad laboral, dependiendo de los sectores y grupos de la población, para que a partir de ahí se estructure una política de desarrollo del mercado laboral para reducir el problema”, dijo.

Por ejemplo, es necesario atender a segmentos clave como las trabajadoras domésticas, los informales que trabajan para empresas formales y trabajadores del campo.

“Nos gustaría ver el reconocimiento de esta falla estructural en la informalidad laboral como prioridad de los próximos gobiernos, pues además de que un empleo formal está asociado a un ingreso mayor que en uno informal, también está relacionado con mejores condiciones laborales y de futuro desarrollo personal y profesional”, señaló.