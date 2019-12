Sube 20% salario mínimo; de 123 pesos al día en 2020

El gobierno federal anunció un incremento de 20% al salario mínimo en el país y de 5% en la zona libre fronteriza, el cual consideró como “histórico” y el más alto en los últimos 44 años.

En un evento en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el salario pasó de 102.69 a 123.22 pesos diarios para 2020, es decir, 3 mil 746 pesos mensuales.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el año pasado se duplicó, se ajustó de 176.72 a 185.56, lo que equivale a un pago de 5 mil 641 pesos mensuales.

Los incrementos ponen fin a una caída de 73% en el poder adquisitivo y beneficiará a 3.44 millones de trabajadores inscritos en el sector formal en el país.

“Es el aumento más representativo e importante. En el caso de la frontera fue el doble el aumento. Ahora ya no es 16% sino 20%. Esto es un avance porque si descontamos la inflación de 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales de 17%. Esto no se veía desde hace más de cuatro décadas. No se daba un aumento así. Es importante y ojalá sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo”, manifestó el mandatario.

Crecimiento y bienestar. El Presidente comentó que con esta mejora salarial están las condiciones dadas para conseguir el

crecimiento y el bienestar del país, aunque dijo que aún “falta mucho” para conseguirlo.

“Tenemos condiciones inmejorables para el crecimiento y bienestar en el país. Vamos a serenar al país, vamos a resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia. Cada vez vamos a ser los mexicanos más felices y tener una sociedad mejor en beneficio de las próximas generaciones. Estoy consciente de que falta mucho, dijo.

En el acto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que hará un esfuerzo para que las familias mexicanas lleguen a un ingreso mínimo de 6 mil 500 pesos al mes.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el incremento al salario mínimo tuvo un impacto en los ingresos promedio de los trabajadores que se encuentran inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tuvo un aumento de 4.6% y 8.5% en la frontera norte del país en términos reales.

Para los trabajadores con menores ingresos, estos aumentaron alrededor de 72% en la Zona Libre de la Frontera Norte y 8.5% en el resto del país y, salieron de la pobreza laboral 1.23 millones de mexicanos.

Reconoce impulso empresarial. López Obrador hizo un reconocimiento a los empresarios del país por impulsar el crecimiento del salario mínimo y señaló que este debe crecer de manera gradual, sin desequilibrios ni inflación y de manera realista, puesto que recuperar todo lo que se ha perdido en términos de poder adquisitivo no se va a lograr “sólo por decreto”.

“Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo y a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente y representaría la muerte de negocios y empresas”, manifestó.

Al fortalecer el salario mínimo se fortifica el mercado interno, hay más ingresos, recuperación económica y venta para los comercios, lo que permitirá que “mejore la economía y que haya crecimiento económico. Tenemos ya las bases para hacer crecer al país.

“Mi reconocimiento a los empresarios de México por impulsar el crecimiento salarial, por actuar como lo están haciendo. Vamos a seguir con esta política. El salario mínimo siempre impulsa los salarios contractuales”, dijo el mandatario.

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, dijo que a partir de ahora se sostendrán reuniones semanales y mensuales en un esfuerzo por pasar de la línea del bienestar individual que señala el Coneval, a una común en la que las familias mexicanas tengan un sueldo de 6 mil 500 pesos al mes, y que con el ingreso de ambos padres, la familia de cuatro integrantes pueda vivir “holgadamente”.

“Haremos esfuerzos constantes todas las semanas y todos los meses por tratar ahora de no [sólo] llegar a la línea del bienestar individual, que con este aumento ya lo llegamos de acuerdo con el Coneval, sino de llegar a la línea mínima del bienestar de las familias de los mexicanos. Si logramos este objetivo tendremos sólo familias mexicanas recibiendo al menos 6 mil 500 pesos de sueldo por mes”.

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, comentó que espera que el incremento se convierta en un referente para que en las revisiones contractuales haya mejores aumentos.

Dijo que espera que se continúe con ese sistema para que el salario mínimo se convierta en el futuro en una pieza de museo.