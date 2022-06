Solo 5% de trabajadores ha obtenido su constancia de situación fiscal del SAT, estiman

A un mes de que se venza el plazo que dio el SAT para iniciar el uso de la versión 4.0 para la factura electrónica y para que los trabajadores presenten a sus patrones la constancia de situación fiscal, se estima, porque no hay cifras exactas, que solamente el 5% ya consiguieron dicho documento, expuso la vicepresidenta de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, Patricia López Padilla Barrera.

Se puede calcular que más del 90% o 95% de los obligados no tienen la constancia, con el problema de que hay dificultades para obtenerla, sin embargo, dijo que son estimaciones porque no hay una cifra oficial.

El problema es que los trabajadores encuentran trabas al tramitarla porque las oficinas del SAT están colapsadas por tanta gente que va, no hay citas, la página de internet no funciona, o sea que “las personas físicas no están pudiendo sacar su constancia por estos problemas”.

López Padilla Barrera dijo a EL UNIVERSAL que si se considera que solamente el 5% de los obligados tienen la constancia, “realmente hay un problema fuerte”.

“Hay mucho miedo de que se pueda retener el sueldo, no lo pueden retener, pero no lo pueden descontar las empresas”, por eso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pide a SAT que se prorrogue la entrada en vigor de la versión 4.0 de la facturación electrónica.

Pero si bien no se puede negar el sueldo a un trabajador, seguramente algunas empresas pueden buscar medidas aleatorias como descontar bonos u otras maneras para obligar a sus trabajadores a tener el documento.

Añadió: “Hemos seguido insistiendo (al SAT) en la petición de prórroga, pero no nos han resuelto, por la vía interna la Coparmex pide que no nos confiemos, no podemos esperar una prórroga” a pesar de que se vean las filas enormes en las oficinas del SAT, de los porcentajes de trabajadores que faltan por tenerla, de que falla la página y de otras cosas.

“La postura de Coparmex es seguir insistiendo en la prórroga, evidenciar la problemática tan grave en que estamos sumidos, porque estamos haciendo depender a las empresas, proveedores y trabajadores sin que estos tengan las herramientas o tiempo adecuado para obtener la constancia de situación fiscal que no es obligatoria”, pero no se pueden confiar en una prórroga.

Por eso, ante le hecho de que el primero de julio va a entrar en vigor la versión 4.0 de la facturación y que todos los patrones para poder deducir los sueldos deberán tener actualizados los datos de sus trabajadores, se tiene que concientizar a los trabajadores, proveedores y empresas de que necesitan presentar sus datos.

Explicó que como se está pidiendo a los trabajadores la constancia, lo que queda es que si un trabajador tiene la certeza de que los datos son correctos debe proporcionar a la empresa su nombre correcto, código postal, domicilio y Registro Federal de Causantes.

La Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes estimó que hay 47 millones de asalariados de los cuales 28 millones no cuentan por lo que deberán ir a las oficinas del SAT a tramitar su constancia, mientras que 19 millones sí cuentan con su firma electrónica.

