Sindicatos contra Emirates

Los trabajadores de la industria aérea agrupados en la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores de México, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes, Servicios, Similares y Conexos le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que los defienda al no permitir la operación de la aerolínea árabe Emirates, pues aseguran que los permisos que obtuvo para volar de Dubai hacia la Ciudad de México vía Barcelona, le fueron otorgados de manera irregular. Los sindicatos también recurrieron a senadores para que revisen con detalle este caso y reiteraron que le dan la bienvenida a las empresas extranjeras, pero respetando la legislación y operando con un piso parejo. Aseguran que México y España están perfectamente conectados vía aérea y si Emirates, representada aquí por Scott Lantz, quiere enlazar a su país con México, lo puede hacer directamente desde Dubai sin pasar por Barcelona, depredando el mercado.

SHCP: dos protestas más

Nos dicen que, como una nube negra, las protestas están siguiendo al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera. Aquí le comentamos que en los últimos días el responsable de las finanzas públicas del país se ha encontrado con grupos de personas inconformes por diversos temas que lo han cuestionado cuando asiste a eventos. Nos reportan que ayer se sumaron dos protestas más. Una, afuera del conjunto de oficinas de la Comisión Nacional Bancaria, Nafin y Hacienda en la zona sur de la ciudad. Los manifestantes sabían que el funcionario ofrecería una conferencia de prensa ahí, en el transcurso de la mañana. La otra fue en Chapultepec, en dónde se esperaba que Herrera inaugurara la Semana de Educación Financiera, pero finalmente no asistió. Nos dicen que algunos están relacionando éstas manifestaciones con la aprobación del presupuesto 2020 y la miscelánea fiscal, procesos que han generado resistencias.



CNBV: antilavado, en riesgo

Nos cuentan que entre los nombres que suenan en la lista de funcionarios que abandonarían la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Adalberto Palma, ante la posibilidad de que se apruebe la ley que les prohibiría trabajar en el sector privado durante 10 años destaca el de Sandro García-Rojas, vicepresidente de Prevención Antilavado del organismo. Como se ha informado aquí, la supervisión de la CNBV pende de un hilo ante la inminente salida de al menos 42 funcionarios de alto nivel que se han inconformado por los candados que busca aplicar el gobierno para evitar un supuesto conflicto de interés entre los sectores público y privado. Nos explican que el ambiente es tenso en la CNBV, debilitada por la falta de personal y descontento por la austeridad de la 4T. Nos recuerdan que García-Rojas es reconocido por su trayectoria y especialización, pero no es el único, pues también suena otro vicepresidente estratégico para salir de la comisión. Está por verse si se concreta la prohibición para trabajar en el sector privado después de ser burócrata.

A apoyar internet gratuito

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ahora a cargo de Raymundo Artís Espriú, ya tiene un socio pues según adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa estatal dedicada a la conectividad tiene un acuerdo con una compañía particular y ya se trabaja en ese proyecto. Pero, nos cuentan que el convenio deja dudas pues no se sabe cuál es la empresa que ayudará a llevar internet gratuito a zonas en las que no hay el servicio. Nos aclaran que para lograr esa labor no se necesita uno, sino varios socios expertos y dedicados a temas de infraestructura, redes, fibra óptica, torres y tecnología para este fin. También sería interesante saber si Facebook, Google o Microsoft, empresas con las que López Obrador se comunicó, le dieron el sí a pesar de que carecen de la experiencia en instalar redes de telecomunicaciones.