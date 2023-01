La nueva canción de la cantante colombiana Shakira que está arrasando con millones de reproducciones, convirtiéndola en el hit del momento en pleno invierno, no sólo ha gustado por su ritmo y letra.



También ha sido motivo de chistes, comentarios en el mundo de los espectáculos, debates sobre el empoderamiento de las mujeres y hasta de análisis en algunos noticiarios.



Pero sobre todo en España, lugar en donde residía la colombiana cuando vivía con el padre de sus hijos el famoso exfutbolista Gerard Piqué, a quien -todo indica- está dedicada la canción.



Fue precisamente en ese país donde la frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que versa en la canción de la interprete y compositora, motivó una observación por parte de una presentadora de noticias.



La mujer no puso en duda que la colombiana facturara, pero cuestionó que lo haga con todo y el IVA, por aquello de sus deudas con Hacienda, que también se menciona en la canción del momento.

Lee también Relojes Casio suben hasta 180 pesos en México

Deportes y facturación falsa

El tema también ha dado pie en redes sociales de habla hispana para que se ponga de relieve que el deporte nacional es la facturación falsa, como sucede en varios países, incluido México, para evadir el pago correcto de los impuestos.



Desafortunadamente eso es una realidad no sólo en nuestro país sino en muchos otros en donde los contribuyentes, tanto hombres como mujeres, buscan darle la vuelta a la obligación de pagar de manera correcta los impuestos por los ingresos obtenidos utilizando facturas apócrifas para amparar operaciones que no se realizaron para deducir gastos o pedir la devolución.



En México se puede consultar en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Es decir, la lista negra de los llamados “factureros” que utilizan los comprobantes fiscales digitales para evadir al fisco.



Incluso hay una lista definitiva de empresas y personas físicas que son señalados con todo y su nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por defraudar al fisco a través de esa vía.



En ese listado aparecen empresas, muchas encabezadas por mujeres o el nombre de alguna de ellas como contribuyente persona física que presuntamente simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.

Lee también De Casio a Chupa Chups: con Shakira todos facturan

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc