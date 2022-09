Sería imperdonable desaprovechar la coyuntura económica; se deben cuidar a los socios del T-MEC: Femsa

El presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Carbajal, dijo que el país debe aprovechar la coyuntura económica actual en la que empresas buscan reubicarse en la región de Norteamérica e hizo un llamado a cuidar la relación con Estados Unidos y Canadá bajo las reglas del T-MEC.

"Sería imperdonable dejar pasar esta coyuntura, por lo que en muchos aspectos debemos reinventarnos y asegurar mejores condiciones de certidumbre jurídica y seguridad. En pocas palabras, tenemos que generar la confianza que cualquier inversionista busca para la producción y el transporte seguro de las manufacturas y sobre todo, cuidar al máximo la relación con nuestros socios del T-MEC que debe ser considerado como un instrumento para el éxito", dijo el empresario.

Al participar en la ceremonia del premio Eugenio Garza Sada 2022, el empresario dijo que México tiene infraestructura, así como mano de obra altamente calificada experiencia y beneficios de casi 30 años de libre comercio, además de compartir frontera con la mayor economía del mundo.

El empresario dijo que, ante retos como el calentamiento global, México debe de reinventarse para contribuir a reducir las emisiones y aprovechar eficientemente recursos naturales como el agua, además de avanzar en producción de vehículos eléctricos, biocombustibles, energías limpias, entre otras tendencias.

"Reinventarse requiere actuar en un horizonte de largo plazo", insistió.

El empresario dijo que reinventarse requiere impulsar la ciencia y la tecnología y el conocimiento, con lo cual México puede convertirse en protagonista de la gran transformación que vive el mundo si planea a largo plazo.

"Propongo por ello un cambio de actitud. Pensemos en grande, con una visión amplia y sobre todo de largo plazo. Pensemos en el futuro y no en el pasado. Imaginemos lo que puede ser México no en uno o dos años, sino no n 20, 50 o 100", dijo.

