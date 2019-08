Semana crucial en Banxico

Nos cuentan que los reflectores de esta semana estarán puestos sobre el Banco de México, que dirige Alejandro Díaz de León, quien, junto con los cuatro subgobernadores de la institución, se decidirá si la política monetaria del país continúa restrictiva o se animan a relajarla después de poco más de cinco años de no reducir la tasa de interés. Nos dicen que esta reunión es de gran interés por dos cuestiones particulares. La primera es si decide recortar la tasa de referencia, actualmente en 8.25%, luego de que la Reserva Federal hiciera lo propio hace algunos días. En segundo lugar, por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Bloomberg, en la que dijo que le gustaría que la tasa bajara, aunque haciendo la acotación de que respeta la autonomía del banco central. Sabemos que hay un integrante que votó por bajar los intereses en la reunión anterior: Gerardo Esquivel, y hay otro que no descarta esa opción, de quien desconocemos la identidad, pero nos dicen expertos que se trata de un miembro que no tiene mucho en el cargo. Seguro será una decisión dividida la del jueves. Se vale hacer apuestas.

Banco para el campo

La creación del nuevo Banco para el Campo, que se conformará a partir de la desaparición de Financiera Nacional, de Agroasemex, del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), y del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), es uno de los motivos de las protestas de miles de organizaciones de campesinos en la Ciudad de México. Nos cuentan que el senador por Morena, José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, está impulsando esta iniciativa. Los campesinos llegaron a la capital el 8 de agosto con motivo de la conmemoración del Natalicio de Emiliano Zapata, pero nos dicen que parte de estas movilizaciones es porque no están de acuerdo con la desaparición de estas instancias para fusionarlas y convertirlas en el nuevo banco, pues esta figura no goza de credibilidad y confianza entre la gente del campo.

Telmex-Telcel, despejando dudas

La Fundación Telmex-Telcel, que dirige Arturo Elías Ayub, comienza a calentar los ánimos de los becarios que apoya y del público que lo sigue en redes sociales, pues se acerca el evento anual México Siglo XXI. En ediciones pasadas ha tenido como invitados especiales a grandes personalidades como a Malala Yousafzai; el expresidente de España, Felipe González; el expresidente de EU, Bill Clinton; el que fuera jefe de Estado de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov; el nadador Michael Phelps; el basquetbolista Magic Johnson; los actores Al Pacino y Sylvester Stallone, y el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Como cada año, la organización realiza trivias para revelar a sus invitados y hasta ahora sabemos la primera. Se trata de Julia Gillard, exprimera ministra de Australia, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en el país. El resto de invitados es una incógnita, pero seguro serán de talla internacional.

Por más músculo farmacéutico

Nos cuentan que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que dirige José Alonso Novelo, palomeó la iniciativa que presentó la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), a la cual representa Arturo Morales, para que la industria nacional tenga mayor peso en la transformación del sector salud, sobre todo en igualdad de circunstancias competitivas con las empresas extranjeras. La propuesta se puso durante las audiencias públicas que se realizan en la Cámara de Diputados con motivo de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, prevista para el próximo mes. Nos dicen que uno de los puntos medulares para este propósito es hacer una revisión a fondo de la legislación de salud en materia regulatoria, para así fortalecer a la industria mexicana y que ésta genere más empleos. Bajo esas condiciones, nos afirman que se podrán adquirir medicinas a precios más bajos y lograr empatar con uno de los proyectos del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.