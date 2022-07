Este viernes 29 de julio termina el primer periodo general de vacaciones del 2022 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Así que, a partir de este lunes primero de agosto el SAT está de vuelta de vacaciones, con lo cual se reanudan las operaciones y atención de manera cotidiana con todo el personal de servicio y atención en las oficinas del órgano recaudador de impuestos.



Las oficinas para servicios al contribuyente si bien no cerraron en los días inhábiles oficiales, sólo trabajó personal de guardia para atender a los causantes que ya habían programado una cita previamente.

Todos los servicios que brinda el SAT son gratuitos, pero se requiere agendar una cita en el portal que debe estar registrada porque la deberás mostrar cuando te toque tú turno.



Estos son algunos de los trámites que puedes realizar cuando acabe el periodo vacacional:

SIN CITA

La Constancia de Situación Fiscal se puede tramitar en las oficinas del SAT sin cita cuando no tienes Contraseña ni firma electrónica para obtenerla a través de la aplicación electrónica.



El único requisito es llevar una identificación oficial vigente y saber tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



Aunque el SAT dice que no es obligatoria la constancia, algunas empresas la siguen solicitando para verificar que el código postal del domicilio del asalariado es el mismo que tiene el SAT para poder timbrar correctamente la nómina bajo la versión 4.0 que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.



Tampoco se necesita sacar cita para obtener la Contraseña, ni para la entrega de constancias de RFC o Cédula de Identificación Fiscal.



Para hacer uso de las salas de internet que forman parte de sus áreas de atención al contribuyente del SAT llamadas Mi Espacio, no te piden apartar una fecha. Pero si es necesario que el contribuyente cuente con Contraseña del RFC o la e.firma.

En estas salas de internet el ingreso no es condicionado con cita y se pueden hacer diversos trámites como:



1.- Actualizaciones y servicios al RFC



2.- Regularización de obligaciones



3.- Cambio de domicilio



4.- Declaración anual de impuestos.



5.- Declaraciones provisionales



6.- Inscripción de personas físicas mayores a de edad



7.- Activación del Buzón Tributario



8.- Facturas



9.- Se puede renovar la firma electrónica si ya está a punto de vencer su vigencia



10.- Obtener Certificados de Sellos Digitales



11.- Se pueden ingresar las solicitudes de aclaraciones, servicios o solicitudes.



Para todo lo demás hay que sacar una cita.

