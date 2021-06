A partir de este mes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará su capacidad de atención a los contribuyentes, al liberar hasta un 100 % más de citas para realizar trámites presenciales en las diferentes oficinas del órgano recaudador de impuestos.



Lo anterior como parte de la nueva normalidad para atender la demanda de los distintos servicios y evitar la venta ilegal de citas.



También destacó que se están haciendo esfuerzos continuos para que la atención presencial se lleve a cabo de manera más segura, eficiente y atendiendo las medidas sanitarias.

Exhortó a los contribuyentes a no comprar citas por canales informales, porque todos los servicios del SAT son gratuitos programándolas con anticipación en el portal: sat.gob.mx que es el único medio oficial.



A los que ya tienen una cita, pidió que acudan puntualmente a las mismas, para no dejarlas perder o bien cancelarlas con anticipación para que otra persona pueda hacer uso de dicho espacio.



Para los casos de renovación de firma electrónica o generar contraseña, así como obtener la Constancia de Situación Fiscal, recordó que no es necesario acudir a las oficinas del SAT, ya que dichos trámites se pueden realizar a través de la aplicación SAT ID.

Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación, o bien, entrar a: satid.sat.gob.mx en donde podrán realizar el trámite.



Con ello, reiteró su compromiso de continuar con el trabajo arduo, eficiente y honesto, con el fin de fortalecer las finanzas públicas mediante la estrategia del abc institucional, que consiste en aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción, con vocación humana y conciencia social.

